₹8.80 लाख की अर्टिगा खरीदने लिया ₹6 लाख का लोन, तो 7 साल तक कितनी बनेगी मंथली EMI? यहां समझें

संक्षेप: मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है। नए GST 2.0 से इस कार को खरीदना सस्ता भी हुआ है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपए थी, जो अब 31,500 की टैक्स कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमत में 44,000 रुपए की कटौती हुई है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है। नए GST 2.0 से इस कार को खरीदना सस्ता भी हुआ है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,11,500 रुपए थी, जो अब 31,500 की टैक्स कटौती के बाद 8,80,000 रुपए हो गई है। वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमत में 44,000 रुपए की कटौती हुई है। ऐसे में आप भी इस कार को लोन पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो हम यहां पर इसकी EMI कैलकुलेशन से जुड़ा गणित समझा रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोन कार की एक्स-शोरूम कीमत पर मिलेगा। डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस और RTO जैसे खर्च आपको जेब से ही देने होंगे।

मान लीजिए आप मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए है। ऐसे में आप 2.80 लाख का डाउन पेमेंट करके 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी, इसकी कैल्कुलेशन को समझते हैं। यहां हम 3 साल से 7 साल तक के गणित को 8% से 10% तक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से समझा रहे हैं।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8% 3 साल 18802 रुपए 8% 4 साल 14648 रुपए 8% 5 साल 12166 रुपए 8% 6 साल 10520 रुपए 8% 7 साल 9352 रुपए

मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,802 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,648 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,166 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,520 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,352 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8.50% 3 साल 18941 रुपए 8.50% 4 साल 14789 रुपए 8.50% 5 साल 12310 रुपए 8.50% 6 साल 10667 रुपए 8.50% 7 साल 9502 रुपए

मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,941 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,789 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,310 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,667 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,502 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9% 3 साल 19080 रुपए 9% 4 साल 14931 रुपए 9% 5 साल 12455 रुपए 9% 6 साल 10815 रुपए 9% 7 साल 9653 रुपए

मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,080 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,931 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,455 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,815 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,653 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.50% 3 साल 19220 रुपए 9.50% 4 साल 15074 रुपए 9.50% 5 साल 12601 रुपए 9.50% 6 साल 10965 रुपए 9.50% 7 साल 9806 रुपए

मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,220 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,074 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,601 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,965 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,806 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 19360 रुपए 10% 4 साल 15218 रुपए 10% 5 साल 12748 रुपए 10% 6 साल 11116 रुपए 10% 7 साल 9961 रुपए

मारुति अर्टिगा के बेस वैरिएंट LXI (O) को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,360 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,218 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,748 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 11,116 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,961 रुपए बनेगी।

मारुति अर्टिगा की GST 2.0 के बाद की नई कीमतें