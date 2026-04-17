₹5.18 की 7-सीटर से ज्यादा लोगों को ₹8.80 लाख का ये कार पसंद आई, बन गई नंबर-1; माइलेज 26Km

Apr 17, 2026 03:12 pm IST

फाइनेंशियल ईयर 2026 में मारुति 7-सीटर सेगमेंट सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ईको की FY2026 में 139,769 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 135,672 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कई 7-सीटर मॉडल शामिल हैं। ये बजट सेगमेंट के साथ प्रीमियम सेगमेंट में शामिल हैं। इसमें ईको, अर्टिगा और इनविक्टो शामिल हैं। वहीं, XL6 को भी इस सेगमेंट में का हिस्सा माना जाता है। कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक बार फिर इस सेगमेंट में अर्टिगा का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, अर्टिगा इस सेगमेंट तो नंबर-1 बनी ही। वो कंपनी के लिए दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। FY2026 के दौरान अर्टिगा की 198,876 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स आंकड़े के साथ उसने ईको, XL6 और इनविक्टो को काफी पीछे छोड़ दिया।

मारुति की 7-सीटर सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स माॉडल FY 2026 FY 2025 चेंज YoY (%) कीमत अर्टिगा 1,98,876 1,90,972 4% 8,80,000 ईको 1,39,769 1,35,672 3% 5,18,100 XL6 37,159 37,111 0% 11,52,300 इनविक्टो 3,247 4,036 -20% 24,97,400

फाइनेंशियल ईयर 2026 में मारुति 7-सीटर सेगमेंट सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ईको की FY2026 में 139,769 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 135,672 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। XL6 की FY2026 में 37,159 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 37,111 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 0% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की FY2026 में 3,247 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 4,036 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। सियाज की FY2026 में 1,980 यूनिट बिकीं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।