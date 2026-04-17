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₹5.18 की 7-सीटर से ज्यादा लोगों को ₹8.80 लाख का ये कार पसंद आई, बन गई नंबर-1; माइलेज 26Km

Apr 17, 2026 03:12 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026 में मारुति 7-सीटर सेगमेंट सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ईको की FY2026 में 139,769 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 135,672 यूनिट बिकीं।

₹5.18 की 7-सीटर से ज्यादा लोगों को ₹8.80 लाख का ये कार पसंद आई, बन गई नंबर-1; माइलेज 26Km

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कई 7-सीटर मॉडल शामिल हैं। ये बजट सेगमेंट के साथ प्रीमियम सेगमेंट में शामिल हैं। इसमें ईको, अर्टिगा और इनविक्टो शामिल हैं। वहीं, XL6 को भी इस सेगमेंट में का हिस्सा माना जाता है। कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक बार फिर इस सेगमेंट में अर्टिगा का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, अर्टिगा इस सेगमेंट तो नंबर-1 बनी ही। वो कंपनी के लिए दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। FY2026 के दौरान अर्टिगा की 198,876 यूनिट बिकीं। इस शानदार सेल्स आंकड़े के साथ उसने ईको, XL6 और इनविक्टो को काफी पीछे छोड़ दिया।

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मारुति की 7-सीटर सेगमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2026 सेल्स
माॉडलFY 2026FY 2025चेंज YoY (%)कीमत
अर्टिगा1,98,8761,90,9724%8,80,000
ईको1,39,7691,35,6723%5,18,100
XL637,15937,1110%11,52,300
इनविक्टो3,2474,036-20%24,97,400

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फाइनेंशियल ईयर 2026 में मारुति 7-सीटर सेगमेंट सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की FY2026 में 198,876 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 190,972 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ईको की FY2026 में 139,769 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 135,672 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। XL6 की FY2026 में 37,159 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 37,111 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 0% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की FY2026 में 3,247 यूनिट बिकीं। जबकि FY2025 में इसकी 4,036 यूनिट बिकीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। सियाज की FY2026 में 1,980 यूनिट बिकीं।

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मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

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अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।

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14 लाख यूनिट का सफर तय किया
मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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