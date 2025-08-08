मारुति ने उड़ा दिया गर्दा, इस महीने 7-सीटर अर्टिगा पर दे रही इतना डिस्काउंट; लेने से पहले देखे लें ऑफर

मारुति सुजुकी के लिए अर्टिगा देखते ही देखते देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। पिछले महीने यानी जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही। इससे ऊपर मारुति स्विफ्ट और हुंडई क्रेटा रही। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इस महीने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रही है। कंपनी कार पर 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों में से अर्टिगा पर सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि देश की इस नंबर-1 7-सीटर कार की एक्स-शोरूम कीमतें 9.12 लाख से 13.40 लाख रुपए तक हैं।