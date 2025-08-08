Maruti Ertiga Discount Rs 10,000 In August 2025 मारुति ने उड़ा दिया गर्दा, इस महीने 7-सीटर अर्टिगा पर दे रही इतना डिस्काउंट; लेने से पहले देखे लें ऑफर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ertiga Discount Rs 10,000 In August 2025

मारुति ने उड़ा दिया गर्दा, इस महीने 7-सीटर अर्टिगा पर दे रही इतना डिस्काउंट; लेने से पहले देखे लें ऑफर

जुलाई में अर्टिगा की 16,604 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही। इससे ऊपर मारुति स्विफ्ट और हुंडई क्रेटा रही। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इस महीने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
मारुति ने उड़ा दिया गर्दा, इस महीने 7-सीटर अर्टिगा पर दे रही इतना डिस्काउंट; लेने से पहले देखे लें ऑफर

मारुति सुजुकी के लिए अर्टिगा देखते ही देखते देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। पिछले महीने यानी जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट बिकीं। इस तरह ये टॉप-10 कारों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर रही। इससे ऊपर मारुति स्विफ्ट और हुंडई क्रेटा रही। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इस महीने थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रही है। कंपनी कार पर 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों में से अर्टिगा पर सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि देश की इस नंबर-1 7-सीटर कार की एक्स-शोरूम कीमतें 9.12 लाख से 13.40 लाख रुपए तक हैं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस किफायती MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! इस महीने स्विफ्ट को खरीदना ₹1.29 लाख सस्ता हुआ!

अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Ertiga अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।