अक्टूबर में जिन 29 CNG कारों को सबसे ज्यादा ग्राहक मिले, उस लिस्ट में 3 CNG मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 में मारुति के 7, टाटा के 2 और हुंडई का 1 मॉडल शामिल रहा।

26Km+ माइलेज वाली यह 7-सीटर CNG बनी नंबर-1

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मारुति अर्टिगा देश की सबसे पॉपुलर CNG कार बनकर सामने आई है। इस 7-सीटर MPV के CNG मॉडल की डिमांड के सामने देश की दूसरी पॉपुलर कार जैसे मारुति डिजायर, मारुति वैगनआर जैसे मॉडल भी पीछे छूट गए। देश के अंदर पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन 29 CNG कारों को सबसे ज्यादा ग्राहक मिले, उस लिस्ट में 3 CNG मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। इसमें तीनों मॉडल ही मारुति के हैं। वहीं, टॉप-10 में मारुति के 7, टाटा के 2 और हुंडई का 1 मॉडल शामिल रहा। बता दें कि अर्टिगा CNG का माइलेज 26.11 km/kg है। चलिए अब एक बार इन CNG कारों की बिक्री पर नजर डालते हैं।

CNG कार्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति अर्टिगा 14,308 16,015 -11% 2 मारुति डिजायर 12,695 13,594 -7% 3 मारुति वैगनआर 11,499 10,906 5% 4 मारुति विक्टोरिस 9,217 5,257 75% 5 मारुति ब्रेजा 8,725 3,657 139% 6 टाटा पंच 7,854 6,652 18% 7 टाटा नेक्सॉन 7,174 6,929 4% 8 मारुति ईको 7,105 7,047 1% 9 मारुति फ्रोंक्स 7,085 5,284 34% 10 हुंडई ऑरा 6,990 5,362 30% 11 हुंडई एक्सटर 3,545 1,857 91% 12 किआ कैरेंस + क्लैविस 3,485 0 – 13 मारुति बलेनो 3,439 2,570 34% 14 मारुति स्विफ्ट 3,149 2,534 24% 15 मारुति ग्रैंड विटारा 2,957 2,546 16% 16 मारुति XL6 2,461 2,198 12% 17 टाटा एरिस 2,268 0 – 18 टोयोटा रूमियन 2,126 1,906 12% 19 हुंडई ग्रैंड i10 1,851 1,046 77% 20 महिंद्रा XUV 3XO 1,401 0 – 21 टाटा टियागो 1,372 1,980 -31% 22 टाटा अल्ट्रोज 1,245 955 30% 23 टोयोटा हाईराइडर 716 1,318 -46% 24 टोयोटा टैसर 699 734 -5% 25 मारुति सेलेरियो 527 196 169% 26 मारुति ऑल्टो 354 523 -32% 27 टाटा टिगोर 65 332 -80% 28 मारुति एस-प्रेसो 18 174 -90% 29 टोयोटा ग्लैंजा 0 899 -100% टोटल 1,24,330 1,02,471 21%

CNG कार्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 14,308 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,015 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की डिग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 12,695 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,594 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की डिग्रोथ मिली। मारुति वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 11,499 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 9,217 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,257 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की ग्रोथ मिली।

मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 8,725 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 139% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। मारुति ईको की अक्टूबर 2026 में 7,105 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,047 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 7,085 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,284 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस + क्लैविस की अक्टूबर 2026 में 3,485 यूनिट बिकीं।

मारुति बलेनो की अक्टूबर 2026 में 3,439 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 3,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,534 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,957 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। मारुति XL6 की अक्टूबर 2026 में 2,461 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ग्रोथ मिली।

टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं। टोयोटा रूमियन की अक्टूबर 2026 में 2,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 में 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,046 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 77% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 1,401 यूनिट बिकीं। टाटा टियागो की अक्टूबर 2026 में 1,372 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की डिग्रोथ मिली।

टाटा अल्ट्रोज की अक्टूबर 2026 में 1,245 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 955 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की अक्टूबर 2026 में 527 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 169% की ग्रोथ मिली।