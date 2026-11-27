डिजायर, वैगनआर या नेक्सॉन नहीं; बल्कि 26Km+ माइलेज वाली 7-सीटर बनी देश की नंबर-1 CNG कार
अक्टूबर में जिन 29 CNG कारों को सबसे ज्यादा ग्राहक मिले, उस लिस्ट में 3 CNG मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 में मारुति के 7, टाटा के 2 और हुंडई का 1 मॉडल शामिल रहा।
मारुति अर्टिगा देश की सबसे पॉपुलर CNG कार बनकर सामने आई है। इस 7-सीटर MPV के CNG मॉडल की डिमांड के सामने देश की दूसरी पॉपुलर कार जैसे मारुति डिजायर, मारुति वैगनआर जैसे मॉडल भी पीछे छूट गए। देश के अंदर पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन 29 CNG कारों को सबसे ज्यादा ग्राहक मिले, उस लिस्ट में 3 CNG मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। इसमें तीनों मॉडल ही मारुति के हैं। वहीं, टॉप-10 में मारुति के 7, टाटा के 2 और हुंडई का 1 मॉडल शामिल रहा। बता दें कि अर्टिगा CNG का माइलेज 26.11 km/kg है। चलिए अब एक बार इन CNG कारों की बिक्री पर नजर डालते हैं।
|CNG कार्स मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति अर्टिगा
|14,308
|16,015
|-11%
|2
|मारुति डिजायर
|12,695
|13,594
|-7%
|3
|मारुति वैगनआर
|11,499
|10,906
|5%
|4
|मारुति विक्टोरिस
|9,217
|5,257
|75%
|5
|मारुति ब्रेजा
|8,725
|3,657
|139%
|6
|टाटा पंच
|7,854
|6,652
|18%
|7
|टाटा नेक्सॉन
|7,174
|6,929
|4%
|8
|मारुति ईको
|7,105
|7,047
|1%
|9
|मारुति फ्रोंक्स
|7,085
|5,284
|34%
|10
|हुंडई ऑरा
|6,990
|5,362
|30%
|11
|हुंडई एक्सटर
|3,545
|1,857
|91%
|12
|किआ कैरेंस + क्लैविस
|3,485
|0
|–
|13
|मारुति बलेनो
|3,439
|2,570
|34%
|14
|मारुति स्विफ्ट
|3,149
|2,534
|24%
|15
|मारुति ग्रैंड विटारा
|2,957
|2,546
|16%
|16
|मारुति XL6
|2,461
|2,198
|12%
|17
|टाटा एरिस
|2,268
|0
|–
|18
|टोयोटा रूमियन
|2,126
|1,906
|12%
|19
|हुंडई ग्रैंड i10
|1,851
|1,046
|77%
|20
|महिंद्रा XUV 3XO
|1,401
|0
|–
|21
|टाटा टियागो
|1,372
|1,980
|-31%
|22
|टाटा अल्ट्रोज
|1,245
|955
|30%
|23
|टोयोटा हाईराइडर
|716
|1,318
|-46%
|24
|टोयोटा टैसर
|699
|734
|-5%
|25
|मारुति सेलेरियो
|527
|196
|169%
|26
|मारुति ऑल्टो
|354
|523
|-32%
|27
|टाटा टिगोर
|65
|332
|-80%
|28
|मारुति एस-प्रेसो
|18
|174
|-90%
|29
|टोयोटा ग्लैंजा
|0
|899
|-100%
|टोटल
|1,24,330
|1,02,471
|21%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.95 - 13.19 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.79 - 14.21 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.62 - 14.68 लाख
Kia Carens
₹ 11.12 - 12.98 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.46 - 12.56 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 9.06 - 10.85 लाख
CNG कार्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 14,308 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,015 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की डिग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 12,695 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,594 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की डिग्रोथ मिली। मारुति वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 11,499 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 9,217 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,257 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 75% की ग्रोथ मिली।
मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 8,725 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 3,657 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 139% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 7,854 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,652 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सॉन की अक्टूबर 2026 में 7,174 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। मारुति ईको की अक्टूबर 2026 में 7,105 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,047 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली।
मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 7,085 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,284 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 3,545 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,857 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 91% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस + क्लैविस की अक्टूबर 2026 में 3,485 यूनिट बिकीं।
मारुति बलेनो की अक्टूबर 2026 में 3,439 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,570 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 3,149 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,534 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की ग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 2,957 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। मारुति XL6 की अक्टूबर 2026 में 2,461 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ग्रोथ मिली।
टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं। टोयोटा रूमियन की अक्टूबर 2026 में 2,126 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,906 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की ग्रोथ मिली। हुंडई ग्रैंड i10 की अक्टूबर 2026 में 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,046 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 77% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 1,401 यूनिट बिकीं। टाटा टियागो की अक्टूबर 2026 में 1,372 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,980 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की डिग्रोथ मिली।
टाटा अल्ट्रोज की अक्टूबर 2026 में 1,245 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 955 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाईराइडर की अक्टूबर 2026 में 716 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,318 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा टैसर की अक्टूबर 2026 में 699 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 734 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। मारुति सेलेरियो की अक्टूबर 2026 में 527 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 196 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 169% की ग्रोथ मिली।
मारुति ऑल्टो की अक्टूबर 2026 में 354 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 523 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की डिग्रोथ मिली। टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 65 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की डिग्रोथ मिली। मारुति एस-प्रेसो की अक्टूबर 2026 में 18 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 174 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 90% की डिग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की अक्टूबर 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 899 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 100% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें