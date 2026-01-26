26 किमी. का माइलेज, कीमत ₹8.80 लाख; ये है देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर CNG कार

संक्षेप: FY2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) भारत की सबसे बेस्ट 7-सीटर CNG कार बन गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कार भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार भी रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में फैमिली कार खरीदते समय आज भी लोग ज्यादा सीटें, कम खर्च और भरोसेमंद ब्रांड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि FY2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) CNG ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है। ये कार 2025 में देश के लोगों की सबसे पसंदीदा 7-सीटर CNG कार रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

CNG कारों का बढ़ता क्रेज

FY2025 में भारत में कुल 45,29,913 कारों की बिक्री हुई, जिनमें से करीब 18.5% कारें CNG इंजन के साथ आईं। बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम और कम रनिंग कॉस्ट की चाह ने ग्राहकों को तेजी से CNG कारों की ओर मोड़ा है।

मारुति अर्टिगा CNG का शानदार सेल्स रिकॉर्ड

इसी बदलते ट्रेंड के बीच मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) ने इतिहास रच दिया। FY2025 में अर्टिगा (Ertiga) CNG की कुल 1,29,920 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार बन गई। इतना ही नहीं, 7-सीटर सेगमेंट में इसका कोई सीधा मुकाबला भी नजर नहीं आया।



क्यों फैमिली खरीदारों की पहली पसंद अर्टिगा CNG ?

1- सच्ची 7-सीटर फैमिली कार

मारुति अर्टिगा (Ertiga) उन गाड़ियों में से है, जो वाकई 7 लोगों को आराम से बैठने की जगह देती है। तीसरी रो की सीटें भी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी हैं।

2- कम रनिंग कॉस्ट, ज्यादा बचत

CNG इंजन के साथ मारुति अर्टिगा (Ertiga) रोजाना इस्तेमाल और लंबी दूरी की यात्राओं में जेब पर भारी नहीं पड़ती है। कम फ्यूल खर्च इसे मिडिल-क्लास परिवारों के लिए परफेक्ट बनाता है।

3- मारुति सुजुकी का भरोसा

मारुति (Maruti) का बड़ा सर्विस नेटवर्क, सस्ते स्पेयर पार्ट्स और बेहतर रीसेल वैल्यू अर्टिगा (Ertiga) को एक सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला बनाते हैं।

4- आराम और स्पेस का सही बैलेंस

मारुति अर्टिगा (Ertiga) का केबिन स्पेशियस है, बूट स्पेस भी फैमिली ट्रिप के लिए पर्याप्त मिलता है। चाहे शहर की ड्राइव हो या हाईवे ट्रिप, गाड़ी हर जगह संतुलित लगती है।

टैक्सी और प्राइवेट दोनों के लिए पसंदीदा

मारुति अर्टिगा (Ertiga) CNG की पॉपुलैरिटी सिर्फ प्राइवेट खरीदारों तक सीमित नहीं है। टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट ओनर्स के बीच भी यह गाड़ी काफी पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें लो मेंटेनेंस और ज्यादा माइलेज का फायदा मिलता है।

CNG सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा

FY2025 में CNG सेगमेंट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का दबदबा साफ नजर आया। देश में बिकने वाली ज्यादातर CNG कारें मारुति (Maruti) की ही थीं, और अर्टिगा (Ertiga) ने इस सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।