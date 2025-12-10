Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ertiga Best Selling 7 Seater November 2025
₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर; फिर बनी नंबर-1

संक्षेप:

Dec 10, 2025 12:13 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी के ये पूरा साल बेहतरीन रहा है। खासकर, MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरी साल दबदबा रहा। अब नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। दअसल, पिछले महीने अर्टिगा की 16,197 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही। इस तरह इस लिस्ट में एक बार फिर इसने 7-सीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। स्कॉर्पियो की 15,616 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच महज 581 यूनिट का अंतर रहा। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में ये MPV सेगमेंट की एकमात्र मॉडल रही। अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर पर भी भारी पड़ रही है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

पंच CNG फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान कैद, मौजूद मॉडल से इतनी बदल जाएगी

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

बाइक लवर्स के लिए हार्ले डेविडसन का नया मॉडल लॉन्च, सभी रास्तों पर भरेगी फर्राटा

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.5L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,500Rs. 8,80,000-3.46%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,200Rs. 9,85,300-3.45%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 39,000Rs. 10,91,500-3.45%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,400Rs. 11,59,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,200Rs. 11,20,300-3.46%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 44,000Rs. 12,26,500-3.46%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,400Rs. 12,94,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 39,200Rs. 10,76,300-3.51%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 43,000Rs. 11,82,500-3.51%
,
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

