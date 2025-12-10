₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर; फिर बनी नंबर-1

संक्षेप: मारुति सुजुकी के ये पूरा साल बेहतरीन रहा है। खासकर, MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरी साल दबदबा रहा। अब नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। दअसल, पिछले महीने अर्टिगा की 16,197 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही।

मारुति सुजुकी के ये पूरा साल बेहतरीन रहा है। खासकर, MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरी साल दबदबा रहा। अब नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। दअसल, पिछले महीने अर्टिगा की 16,197 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही। इस तरह इस लिस्ट में एक बार फिर इसने 7-सीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। स्कॉर्पियो की 15,616 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच महज 581 यूनिट का अंतर रहा। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में ये MPV सेगमेंट की एकमात्र मॉडल रही। अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर पर भी भारी पड़ रही है।

टॉप-10 कार सेल्स नवंबर 2025 रैंक मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY 1 टाटा नेक्सन 22,434 15,329 46% 2 मारुति सुजुकी डिजायर 21,082 11,779 79% 3 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 19,733 14,737 34% 4 टाटा पंच 18,753 15,435 21% 5 हुंडई क्रेटा 17,344 15,452 12% 6 मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,197 15,150 7% 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,616 12,704 23% 8 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 15,058 14,882 1% 9 मारुति सुजुकी वैगनआर 14,619 13,982 5% 10 मारुति सुजुकी ब्रेजा 13,947 14,918 -7%

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।