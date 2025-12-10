₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर; फिर बनी नंबर-1
मारुति सुजुकी के ये पूरा साल बेहतरीन रहा है। खासकर, MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरी साल दबदबा रहा। अब नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। दअसल, पिछले महीने अर्टिगा की 16,197 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही।
मारुति सुजुकी के ये पूरा साल बेहतरीन रहा है। खासकर, MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरी साल दबदबा रहा। अब नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। दअसल, पिछले महीने अर्टिगा की 16,197 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही। इस तरह इस लिस्ट में एक बार फिर इसने 7-सीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। स्कॉर्पियो की 15,616 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच महज 581 यूनिट का अंतर रहा। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में ये MPV सेगमेंट की एकमात्र मॉडल रही। अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर पर भी भारी पड़ रही है।
|टॉप-10 कार सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY
|1
|टाटा नेक्सन
|22,434
|15,329
|46%
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|21,082
|11,779
|79%
|3
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|19,733
|14,737
|34%
|4
|टाटा पंच
|18,753
|15,435
|21%
|5
|हुंडई क्रेटा
|17,344
|15,452
|12%
|6
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|16,197
|15,150
|7%
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,616
|12,704
|23%
|8
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|1%
|9
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,619
|13,982
|5%
|10
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|13,947
|14,918
|-7%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Toyota Rumion
₹ 10.54 - 13.83 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.94 - 14.99 लाख
Leapmotor T03
₹ 8 - 12 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।
कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।
इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।
इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।
|मारुति अर्टिगा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|LXI (O)
|Rs. 9,11,500
|-Rs. 31,500
|Rs. 8,80,000
|-3.46%
|VXI (O)
|Rs. 10,20,500
|-Rs. 35,200
|Rs. 9,85,300
|-3.45%
|ZXI (O)
|Rs. 11,30,500
|-Rs. 39,000
|Rs. 10,91,500
|-3.45%
|ZXI Plus
|Rs. 12,00,500
|-Rs. 41,400
|Rs. 11,59,100
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|VXI
|Rs. 11,60,500
|-Rs. 40,200
|Rs. 11,20,300
|-3.46%
|ZXI
|Rs. 12,70,500
|-Rs. 44,000
|Rs. 12,26,500
|-3.46%
|ZXI Plus
|Rs. 13,40,500
|-Rs. 46,400
|Rs. 12,94,100
|-3.46%
|1.5L CNG-Manual
|VXI (O)
|Rs. 11,15,500
|-Rs. 39,200
|Rs. 10,76,300
|-3.51%
|ZXI (O)
|Rs. 12,25,500
|-Rs. 43,000
|Rs. 11,82,500
|-3.51%
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।