इस 7-सीटर ने पलटा पूरा गेम! फिर से बन बैठी नंबर-1, 26 किमी. से ज्यादा का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख
संक्षेप: 7-सीटर सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने पूरा गेम पलट दिया और एक बार फिर से नंबर-1 बन गई। इसका माइलेज 26 किमी. से ज्यादा का है और अब इसकी कीमत 8.80 लाख से शुरू होती है। खास बात ये है कि ये कार टॉप-10 की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर रही।
अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने टॉप किया। वहीं, ये एमपीवी पिछले महीने देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति अर्टिगा ने पिछले महीने 20,087 यूनिट की बिक्री हासिल की, जो इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 6.93 फीसद की वृद्धि है। सबसे खास बात यह है कि इस कार ने अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट तीसरा पोजिशन हासिल किया। आइए अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट
|क्रम
|टॉप 10 कारें
|अक्टूबर 2025 बिक्री
|अक्टूबर 2024 बिक्री
|अंतर
|साल-दर-साल वृद्धि (%)
|अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%)
|1
|नेक्सन / ईवी
|22,083
|14,759
|7,324
|49.62
|11.97
|2
|डिज़ायर
|20,791
|12,698
|8,093
|63.73
|11.27
|3
|अर्टिगा
|20,087
|18,785
|1,302
|6.93
|10.89
|4
|वैगनआर
|18,970
|13,922
|5,048
|36.26
|10.29
|5
|क्रेटा / ईवी
|18,381
|17,497
|884
|5.05
|9.97
|6
|स्कॉर्पियो / एन
|17,880
|15,677
|2,203
|14.05
|9.70
|7
|फ्रॉन्क्स
|17,003
|16,419
|584
|3.56
|9.22
|8
|बलेनो
|16,873
|16,082
|791
|4.92
|9.15
|9
|पंच / ईवी
|16,810
|15,740
|1,070
|6.80
|9.12
|10
|स्विफ्ट
|15,542
|17,539
|-1,997
|-11.39
|8.43
|कुल
|-
|1,84,420
|1,59,118
|25,302
|15.90
|100.00
अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें 7-सीटर सेगमेंट की 2 कारें शामिल रहीं। इसमें पहली कार मारुति सुजुकी अर्टिगा रही, जिसकी बिक्री 20,087 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, दूसरी कार महिंद्रा स्कॉर्पियो रही, जिसने 17,880 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।
मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स
मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।
इंजन पावरट्रेन
मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।
मारुति अर्टिगा की कीमत
मारुति अर्टिगा के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 8.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। बता दें कि नए GST के बाद इसकी कीमत में गिरावट आई है।
