इस 7-सीटर ने पलटा पूरा गेम! फिर से बन बैठी नंबर-1, 26 किमी. से ज्यादा का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख

संक्षेप: 7-सीटर सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने पूरा गेम पलट दिया और एक बार फिर से नंबर-1 बन गई। इसका माइलेज 26 किमी. से ज्यादा का है और अब इसकी कीमत 8.80 लाख से शुरू होती है। खास बात ये है कि ये कार टॉप-10 की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर रही।

Tue, 11 Nov 2025 01:28 AM

अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने टॉप किया। वहीं, ये एमपीवी पिछले महीने देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति अर्टिगा ने पिछले महीने 20,087 यूनिट की बिक्री हासिल की, जो इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 6.93 फीसद की वृद्धि है। सबसे खास बात यह है कि इस कार ने अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट तीसरा पोजिशन हासिल किया। आइए अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट

क्रम टॉप 10 कारें अक्टूबर 2025 बिक्री अक्टूबर 2024 बिक्री अंतर साल-दर-साल वृद्धि (%) अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%) 1 नेक्सन / ईवी 22,083 14,759 7,324 49.62 11.97 2 डिज़ायर 20,791 12,698 8,093 63.73 11.27 3 अर्टिगा 20,087 18,785 1,302 6.93 10.89 4 वैगनआर 18,970 13,922 5,048 36.26 10.29 5 क्रेटा / ईवी 18,381 17,497 884 5.05 9.97 6 स्कॉर्पियो / एन 17,880 15,677 2,203 14.05 9.70 7 फ्रॉन्क्स 17,003 16,419 584 3.56 9.22 8 बलेनो 16,873 16,082 791 4.92 9.15 9 पंच / ईवी 16,810 15,740 1,070 6.80 9.12 10 स्विफ्ट 15,542 17,539 -1,997 -11.39 8.43 कुल - 1,84,420 1,59,118 25,302 15.90 100.00

अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें 7-सीटर सेगमेंट की 2 कारें शामिल रहीं। इसमें पहली कार मारुति सुजुकी अर्टिगा रही, जिसकी बिक्री 20,087 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, दूसरी कार महिंद्रा स्कॉर्पियो रही, जिसने 17,880 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स

मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

इंजन पावरट्रेन

मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।