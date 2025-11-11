Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Ertiga best selling 7 seater car in October 2025
इस 7-सीटर ने पलटा पूरा गेम! फिर से बन बैठी नंबर-1, 26 किमी. से ज्यादा का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख

इस 7-सीटर ने पलटा पूरा गेम! फिर से बन बैठी नंबर-1, 26 किमी. से ज्यादा का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख

संक्षेप: 7-सीटर सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने पूरा गेम पलट दिया और एक बार फिर से नंबर-1 बन गई। इसका माइलेज 26 किमी. से ज्यादा का  है और अब इसकी कीमत 8.80 लाख से शुरू होती है। खास बात ये है कि ये कार टॉप-10 की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर रही।

Tue, 11 Nov 2025 01:28 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट में एक बार फिर से मारुति अर्टिगा ने टॉप किया। वहीं, ये एमपीवी पिछले महीने देश की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति अर्टिगा ने पिछले महीने 20,087 यूनिट की बिक्री हासिल की, जो इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 6.93 फीसद की वृद्धि है। सबसे खास बात यह है कि इस कार ने अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट तीसरा पोजिशन हासिल किया। आइए अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति डिजायर की निकली अकड़, सबको पीछे धकेल नंबर-1 बन गई ये SUV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.55 - 15.48 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट

क्रमटॉप 10 कारेंअक्टूबर 2025 बिक्रीअक्टूबर 2024 बिक्रीअंतरसाल-दर-साल वृद्धि (%)अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%)
1नेक्सन / ईवी22,08314,7597,32449.6211.97
2डिज़ायर20,79112,6988,09363.7311.27
3अर्टिगा20,08718,7851,3026.9310.89
4वैगनआर18,97013,9225,04836.2610.29
5क्रेटा / ईवी18,38117,4978845.059.97
6स्कॉर्पियो / एन17,88015,6772,20314.059.70
7फ्रॉन्क्स17,00316,4195843.569.22
8बलेनो16,87316,0827914.929.15
9पंच / ईवी16,81015,7401,0706.809.12
10स्विफ्ट15,54217,539-1,997-11.398.43
कुल-1,84,4201,59,11825,30215.90100.00

अक्टूबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसमें 7-सीटर सेगमेंट की 2 कारें शामिल रहीं। इसमें पहली कार मारुति सुजुकी अर्टिगा रही, जिसकी बिक्री 20,087 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, दूसरी कार महिंद्रा स्कॉर्पियो रही, जिसने 17,880 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स

मारुति अर्टिगा के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। वहीं, सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

इंजन पावरट्रेन

मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

ये भी पढ़ें:मारुति डिजायर की निकली अकड़, सबको पीछे धकेल नंबर-1 बन गई ये SUV

मारुति अर्टिगा की कीमत



मारुति अर्टिगा के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 8.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। बता दें कि नए GST के बाद इसकी कीमत में गिरावट आई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Ertiga Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।