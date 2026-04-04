टूट गया स्कॉर्पियो का नंबर-1 बनने का सपना, ₹8.69 लाख की ये 7-सीटर बनी देश की नंबर-1 कार

Apr 07, 2026 01:57 pm IST

मारुति सुजुकी के लिए उसकी 7-सीटर अर्टिगा MPV एक बार फिर नंबर-1 बन गई है। दरअसल, मार्च में इसकी 17,072 यूनिट बिकीं। वहीं, देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में अर्टिगा 5वें नंबर पर रही। टॉप-10 की लिस्ट में अर्टिगा और स्कॉर्पियो सिर्फ दो 7-सीटर कार रहीं।

मारुति सुजुकी के लिए उसकी 7-सीटर अर्टिगा MPV एक बार फिर नंबर-1 बन गई है। दरअसल, मार्च में इसकी 17,072 यूनिट बिकीं। वहीं, देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में अर्टिगा 5वें नंबर पर रही। अर्टिगा की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने अपनी ही कंपनी की वैगनआर, बलेनो, मारुति और फ्रोंक्स जैसे मॉडल को भी टॉप-10 में पीछे छोड़ दिया। जबकि, अपने सेगमेंट की महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी पीछे छोड़ दिया। स्कॉर्पियो की 14,578 यूनिट बिकीं। टॉप-10 की लिस्ट में अर्टिगा और स्कॉर्पियो सिर्फ दो 7-सीटर कार रहीं।

टॉप-10 कार की बिक्री मार्च 2026 मॉडल यूनिट मारुति डिजायर 21,224 टाटा पंच 20,977 टाटा नेक्सन 19,810 हुंडई क्रेटा 17,838 मारुति अर्टिगा 17,072 मारुति वैगनआर 17,025 मारुति बलेनो 16,392 मारुति ब्रेजा 16,130 मारुति फ्रोंक्स 15,540 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,578

14 लाख यूनिट का सफर तय किया

मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।