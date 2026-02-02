₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो, 26 किमी. का माइलेज; फिर से बन बैठी नंबर-1
MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरा दबदबा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। पिछले महीने अर्टिगा की 17,892 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर रही। इस तरह इस लिस्ट में एक बार फिर इसने 7-सीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। लेकिन, इसने सबको पीछे छोड़ दिया है।
भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें
|क्रम संख्या
|टॉप 10 कारें
|जनवरी 2026 बिक्री (यूनिट)
|जनवरी 2025 बिक्री (यूनिट)
|1
|नेक्सन / EV
|23,365
|15,397
|2
|डिजायर
|19,629
|15,383
|3
|पंच / EV
|19,257
|16,231
|4
|क्रेटा / EV
|17,921
|18,522
|5
|अर्टिगा
|17,892
|14,248
|6
|स्विफ्ट
|17,806
|17,081
|7
|ब्रेजा
|17,486
|14,747
|8
|बलेनो
|16,782
|19,965
|9
|स्कॉर्पियो / N
|15,542
|15,442
|10
|विक्टोरिस
|15,240
|0
|—
|कुल बिक्री
|1,80,920
|1,47,016
इंजन पावरट्रेन और गियरबॉक्स
अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102bhp की पावर और 136nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।
कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।
इसके अलावा 3-रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं, जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।
मारुति अर्टिगा के फीचर्स
इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।
