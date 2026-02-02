₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो, 26 किमी. का माइलेज; फिर से बन बैठी नंबर-1

संक्षेप: MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का दबदबा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। पिछले महीने अर्टिगा की 17,892 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट 6वें नंबर पर रही।

Feb 02, 2026 08:37 pm IST

MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का पूरा दबदबा है। जनवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट में भी ये अपने सेगमेंट में टॉपर रही। पिछले महीने अर्टिगा की 17,892 यूनिट बिकीं। ये देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में 5वें नंबर पर रही। इस तरह इस लिस्ट में एक बार फिर इसने 7-सीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है। लेकिन, इसने सबको पीछे छोड़ दिया है।

भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

क्रम संख्या टॉप 10 कारें जनवरी 2026 बिक्री (यूनिट) जनवरी 2025 बिक्री (यूनिट) 1 नेक्सन / EV 23,365 15,397 2 डिजायर 19,629 15,383 3 पंच / EV 19,257 16,231 4 क्रेटा / EV 17,921 18,522 5 अर्टिगा 17,892 14,248 6 स्विफ्ट 17,806 17,081 7 ब्रेजा 17,486 14,747 8 बलेनो 16,782 19,965 9 स्कॉर्पियो / N 15,542 15,442 10 विक्टोरिस 15,240 0 — कुल बिक्री 1,80,920 1,47,016

इंजन पावरट्रेन और गियरबॉक्स

अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102bhp की पावर और 136nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा 3-रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं, जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स