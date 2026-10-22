Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

6 महीने में 1.12 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची ये 7-सीटर, CNG पर 26.11Km माइलेज; कीमत ₹8.90 लाख

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट, रियर पार्किंग सेंसर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स दिए हैं।

Maruti Ertiga Best Selling 7 Seater Car In H1 FY 2027
6 महीने में 1.12 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची ये 7-सीटर
Maruti Suzuki Ertiga
केवल
11,700/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान मारुति अर्टिगा एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर बन गई है। सेगमेंट में इसने अपने सबसे करीबी कॉम्पटीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। इन महीने के दौरान अर्टिगा की 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, स्कॉर्पियो के लिए ये आंकड़ा 93,488 का रहा। यानी दोनों के बीच 19,069 यूनिट का अंतर रहा। हालांकि, इन दोनों 7-सीटर कार को साल-दर-साल के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। ये दोनों H1 FY27 के दौरान देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी शामिल रही। चलिए अब दोनों की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें
बेस्ट सेलिंग 7-सीटर कार H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
नंमॉडलH1 FY27H1 FY26अंतर
1मारुति अर्टिगा1,12,55793,21419,343
2महिंद्रा स्कॉर्पियो93,48884,6348,854
3मारुति ईको73,45466,2667,188
4महिंद्रा XUV 7XO53,08141,21811,863
5महिंद्रा बोलेरो51,72039,79411,926
6किआ कैरेंस34,28441,831-7,547
7टोयोटा हाइक्रॉस32,60433,553-949
8महिंद्रा XEV 9S24,037024,037
9टोयोटा क्रिस्टा21,63020,0361,594
10मारुति XL620,34316,9473,396
11टोयोटा फॉर्च्यूनर17,55016,742808
12टोयोटा रुमियन14,5897,2677,322
13रेनो ट्राइबर10,71910,67742
14टाटा सफारी9,2468,1021,144

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.9 - 13.14 लाख

EMI केवल11,700/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 9.79 - 14.21 लाख

EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.62 - 14.68 लाख

EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Kia Carens

Kia Carens

₹ 11.02 - 12.88 लाख

EMI केवल14,500/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.39 - 12.49 लाख

EMI केवल14,900/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 8.99 - 10.79 लाख

EMI केवल11,800/ माह
अपनी EMI जानें

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति अर्टिगा देश की नंबर-1 7-सीटर कार है, इसके पीछे इसकी अफॉर्डेबल कीमत और दमदार माइलेज का होना है। इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS का पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती SUV, कीमत सिर्फ ₹5.75 लाख; 1.11 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

अर्टिगा में पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। कार में सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स जिनकी रेंज 242Km तक और कीमत ₹65059 से शुरू

अर्टिगा में मिलने वाले कनेक्टेड कार फीचर्स की बात करें तो इसमें गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट, रियर पार्किंग सेंसर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:₹6.31 लाख की यह कार पंच, वैगनआर पर पड़ी भारी; 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा

कार की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी दिया है। जो कार के अंदर स्क्रीन पर चारों तरफ की डिटेल दिखाता है। इससे कार की पार्किंग के साथ बैक करना भी आसान हो जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपए है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Ertiga Maruti Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़6 महीने में 1.12 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची ये 7-सीटर, CNG पर 26.11Km माइलेज