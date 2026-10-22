6 महीने में 1.12 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची ये 7-सीटर, CNG पर 26.11Km माइलेज; कीमत ₹8.90 लाख
सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट, रियर पार्किंग सेंसर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स दिए हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान मारुति अर्टिगा एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर बन गई है। सेगमेंट में इसने अपने सबसे करीबी कॉम्पटीटर महिंद्रा स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ दिया। इन महीने के दौरान अर्टिगा की 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, स्कॉर्पियो के लिए ये आंकड़ा 93,488 का रहा। यानी दोनों के बीच 19,069 यूनिट का अंतर रहा। हालांकि, इन दोनों 7-सीटर कार को साल-दर-साल के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। ये दोनों H1 FY27 के दौरान देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी शामिल रही। चलिए अब दोनों की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।
|बेस्ट सेलिंग 7-सीटर कार H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|1
|मारुति अर्टिगा
|1,12,557
|93,214
|19,343
|2
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|3
|मारुति ईको
|73,454
|66,266
|7,188
|4
|महिंद्रा XUV 7XO
|53,081
|41,218
|11,863
|5
|महिंद्रा बोलेरो
|51,720
|39,794
|11,926
|6
|किआ कैरेंस
|34,284
|41,831
|-7,547
|7
|टोयोटा हाइक्रॉस
|32,604
|33,553
|-949
|8
|महिंद्रा XEV 9S
|24,037
|0
|24,037
|9
|टोयोटा क्रिस्टा
|21,630
|20,036
|1,594
|10
|मारुति XL6
|20,343
|16,947
|3,396
|11
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|17,550
|16,742
|808
|12
|टोयोटा रुमियन
|14,589
|7,267
|7,322
|13
|रेनो ट्राइबर
|10,719
|10,677
|42
|14
|टाटा सफारी
|9,246
|8,102
|1,144
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.9 - 13.14 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.79 - 14.21 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.62 - 14.68 लाख
Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.39 - 12.49 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.99 - 10.79 लाख
मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति अर्टिगा देश की नंबर-1 7-सीटर कार है, इसके पीछे इसकी अफॉर्डेबल कीमत और दमदार माइलेज का होना है। इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS का पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है।
अर्टिगा में पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। कार में सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है।
अर्टिगा में मिलने वाले कनेक्टेड कार फीचर्स की बात करें तो इसमें गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट, रियर पार्किंग सेंसर, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स दिए हैं।
कार की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी दिया है। जो कार के अंदर स्क्रीन पर चारों तरफ की डिटेल दिखाता है। इससे कार की पार्किंग के साथ बैक करना भी आसान हो जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपए है। भारत में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें