26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹8.80 लाख; इस 7-सीटर को बीते साल हर दिन 526 लोगों ने खरीदा

मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली 7-सीटर MPV है। हर महीने ये कार अपने सेमगेंट में नंबर-1 रहती है। इतना ही नहीं, कैलेंडर ईयर 2025 (CY2025) के दौरान भी इस कार का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। दरअसल, साल 2025 के दौरान अर्टिगा की 1,92,025 यूनिट बिकीं। जबकि CY2024 में ये आंकड़ा 1,90,091 यूनिट का था। यानी अर्टिगा की 1,934 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 1.02% की सालाना ग्रोथ मिली। इसे हर दिन 526 लोगों ने खरीदा। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपए है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनोवा, रेनो ट्राइबर, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होता है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।