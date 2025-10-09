ये 7- सीटर कार फिर बनी देश की नंबर-1 MPV, 26 किमी. का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख

सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट की बिक्री के साथ मारुति अर्टिगा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की पसंदीदा फैमिली MPV है।

Thu, 9 Oct 2025 04:42 PM

भारत के MPV सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है। सितंबर 2025 में कंपनी ने अर्टिगा की 12,115 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिससे यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV बन गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फैमिली कार नंबर 1 – क्यों पसंद की जा रही है अर्टिगा?

मारुति अर्टिगा भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका कारण है इसकी आरामदायक सीटिंग, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा के साथ-साथ CNG और पेट्रोल दोनों इंजन विकल्प उपलब्ध हैं।

इंजन और माइलेज

अर्टिगा में 1.5-लीटर K-सीरीज़ डुअल जेट इंजन दिया गया है, जो 103bhp की पावर और 136.8Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 20.5 km/l का है। वहीं, इसके CNG वेरिएंट का माइलेज करीब 26.1 km/kg का है। माइलेज के मामले में भी अर्टिगा अपने सेगमेंट में सबसे आगे है।

कंफर्ट और फीचर्स

एर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए 4 एयरबैग, EBD के साथ ABS और ESP जैसी सुविधाएँ दी गई हैं।

कीमत और वेरिएंट्स

अर्टिगा की कीमत भारतीय बाजार में 8.80 लाख से 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

FINAL MARUTI ERTIGA NEW GST RATE LIST OLD VS NEW PRICE CUT COMPARISON 1.5L Petrol-Manual Variant Old Price Difference New Price % Change LXI (O) Rs. 9,11,500 -Rs. 31,500 Rs. 8,80,000 -3.46% VXI (O) Rs. 10,20,500 -Rs. 35,200 Rs. 9,85,300 -3.45% ZXI (O) Rs. 11,30,500 -Rs. 39,000 Rs. 10,91,500 -3.45% ZXI Plus Rs. 12,00,500 -Rs. 41,400 Rs. 11,59,100 -3.45% 1.5L Petrol-Auto (TC) Variant Old Price Difference New Price % Change VXI Rs. 11,60,500 -Rs. 40,200 Rs. 11,20,300 -3.46% ZXI Rs. 12,70,500 -Rs. 44,000 Rs. 12,26,500 -3.46% ZXI Plus Rs. 13,40,500 -Rs. 46,400 Rs. 12,94,100 -3.46% 1.5L CNG-Manual Variant Old Price Difference New Price % Change VXI (O) Rs. 11,15,500 -Rs. 39,200 Rs. 10,76,300 -3.51% ZXI (O) Rs. 12,25,500 -Rs. 43,000 Rs. 11,82,500 -3.51%





