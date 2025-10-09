Maruti Ertiga Becomes Best Selling 7-seater MPV In September 2025, check details ये 7- सीटर कार फिर बनी देश की नंबर-1 MPV, 26 किमी. का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख, Auto Hindi News - Hindustan
ये 7- सीटर कार फिर बनी देश की नंबर-1 MPV, 26 किमी. का माइलेज; कीमत मात्र ₹8.80 लाख

सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट की बिक्री के साथ मारुति अर्टिगा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि हर भारतीय परिवार की पसंदीदा फैमिली MPV है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 04:42 PM
भारत के MPV सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया है। सितंबर 2025 में कंपनी ने अर्टिगा की 12,115 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिससे यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV बन गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फैमिली कार नंबर 1 – क्यों पसंद की जा रही है अर्टिगा?

मारुति अर्टिगा भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका कारण है इसकी आरामदायक सीटिंग, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा के साथ-साथ CNG और पेट्रोल दोनों इंजन विकल्प उपलब्ध हैं।

इंजन और माइलेज

अर्टिगा में 1.5-लीटर K-सीरीज़ डुअल जेट इंजन दिया गया है, जो 103bhp की पावर और 136.8Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज करीब 20.5 km/l का है। वहीं, इसके CNG वेरिएंट का माइलेज करीब 26.1 km/kg का है। माइलेज के मामले में भी अर्टिगा अपने सेगमेंट में सबसे आगे है।

कंफर्ट और फीचर्स

एर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, रियर AC वेंट और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए 4 एयरबैग, EBD के साथ ABS और ESP जैसी सुविधाएँ दी गई हैं।

कीमत और वेरिएंट्स

अर्टिगा की कीमत भारतीय बाजार में 8.80 लाख से 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

FINAL MARUTI ERTIGA NEW GST RATE LIST

OLD VS NEW PRICE CUT COMPARISON

1.5L Petrol-Manual
VariantOld PriceDifferenceNew Price% Change
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,500Rs. 8,80,000-3.46%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,200Rs. 9,85,300-3.45%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 39,000Rs. 10,91,500-3.45%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,400Rs. 11,59,100-3.45%
1.5L Petrol-Auto (TC)
VariantOld PriceDifferenceNew Price% Change
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,200Rs. 11,20,300-3.46%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 44,000Rs. 12,26,500-3.46%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,400Rs. 12,94,100-3.46%
1.5L CNG-Manual
VariantOld PriceDifferenceNew Price% Change
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 39,200Rs. 10,76,300-3.51%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 43,000Rs. 11,82,500-3.51%



मुकाबला किससे?

मारुति अर्टिगा का सीधा मुकाबला टॉयोटा रूमियन, किया कैरेंस और रेनॉ ट्राइबर से है, लेकिन बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि अर्टिगा अभी भी सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय MPV बनी हुई है।

Auto News Hindi Maruti Ertiga

