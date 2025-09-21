इस 7-सीटर कार ने फिर मारी बाजी, अगस्त 2025 में बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV; 26 किमी. से ज्यादा है माइलेज
अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा ने एक बार फिर बाजी मार ली। पिछले महीने ये कार फिर से सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV बन गई। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय कार बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल्स) की डिमांड आज भी खत्म नहीं हुई है। बड़ी फैमिली और कम्फर्टेबल सफर की जरूरत ने इन कारों को अब भी लोगों की पहली पसंद बनाए रखा है। अगस्त 2025 के सेल्स आंकड़े इस बात को और साफ कर देते हैं।
1-मारुति अर्टिगा – नंबर-1 MPV
मारुति सुजुकी की अर्टिगा (Ertiga) ने अगस्त 2025 में 18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ चार्ट में पहला स्थान हासिल किया। इसकी मंथ-ऑन-मंथ (MoM) ग्रोथ +11% और YoY (ईयर-ऑन-ईयर) ग्रोथ -1% रही। अर्टिगा की लगातार पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि भारतीय परिवार अब भी एक भरोसेमंद, किफायती और स्पेशियस MPV चाहते हैं।
2-मारुति ईको – दूसरा स्थान
दूसरे नंबर पर रही मारुति की ही ईको (Eeco) रही, जिसकी कुल बिक्री रही 10,785 यूनिट रही। इसकी MoM गिरावट -13% रही। वहीं, YoY गिरावट -2% रही। सस्ती कीमत और प्रैक्टिकलिटी की वजह से ईको अब भी टैक्सी और कमर्शियल सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
3- टोयोटा इनोवा – तीसरे पायदान पर
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) और (Hycross- दोनों मिलाकर) ने अगस्त 2025 में 9,304 यूनिट्स बेचीं। इसकी MoM बिक्री +2% रही और YoY बिक्री -4% रही। वहीं, इनोवा अब भी प्रीमियम फैमिली MPV सेगमेंट की किंग मानी जाती है।
|मॉडल
|अगस्त 2025
|जुलाई 2025
|अगस्त 2024
|MoM (%)
|YoY (%)
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|16,604
|18,580
|+11
|- 1
|मारुति ईको
|10,785
|12,341
|10,985
|- 13
|- 2
|टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस+क्रिस्टा)
|9,304
|9,112
|9,687
|+2
|- 4
|किआ कैरेंस (कैरेंस+क्लैविस ICE+क्लैविस EV)
|6,822
|7,602
|5,881
|- 10
|16
|मारुति XL6
|2,973
|2,146
|2,740
|+39
|+9
|रेनो ट्राइबर
|1,870
|1,987
|1,514
|- 6
|24
|मारुति इनविक्टो
|237
|351
|174
|- 32
|36
|Toyota Rumion
|68
|576
|1,721
|- 88
|- 96
अन्य MPVs का परफॉर्मेंस
किआ कैरेंस (Kia Carens (Carens, Clavis, Clavis EV मिलाकर) की बिक्री 6,822 यूनिट्स रही, जो MoM -10% और YoY +16% की बढ़त है। वहीं, मारुति XL6 (Maruti XL6) 2,973 यूनिट्स की बिक्री है, जो MoM +39% और YoY +9% की बढ़त है।
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की बिक्री 1,870 यूनिट रही, जो YoY +24% की बढ़त है। इसके अलावा मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) की 237 यूनिट्स बिकीं, जो MoM -32% और YoY +36% की बढ़त है। टोयोटो रुमियन (Toyota Rumion) की सिर्फ 68 यूनिट बिकीं, जो MoM -88% और YoY -96% की बढ़त है।
