इस 7-सीटर कार ने फिर मारी बाजी, अगस्त 2025 में बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV; 26 किमी. से ज्यादा है माइलेज

अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा ने एक बार फिर बाजी मार ली। पिछले महीने ये कार फिर से सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV बन गई। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 07:48 PM
भारतीय कार बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल्स) की डिमांड आज भी खत्म नहीं हुई है। बड़ी फैमिली और कम्फर्टेबल सफर की जरूरत ने इन कारों को अब भी लोगों की पहली पसंद बनाए रखा है। अगस्त 2025 के सेल्स आंकड़े इस बात को और साफ कर देते हैं।

ये भी पढ़ें:डिजायर से अर्टिगा तक, देखें मारुति की सभी कारों की वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट

1-मारुति अर्टिगा – नंबर-1 MPV

मारुति सुजुकी की अर्टिगा (Ertiga) ने अगस्त 2025 में 18,445 यूनिट्स की बिक्री के साथ चार्ट में पहला स्थान हासिल किया। इसकी मंथ-ऑन-मंथ (MoM) ग्रोथ +11% और YoY (ईयर-ऑन-ईयर) ग्रोथ -1% रही। अर्टिगा की लगातार पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि भारतीय परिवार अब भी एक भरोसेमंद, किफायती और स्पेशियस MPV चाहते हैं।

2-मारुति ईको – दूसरा स्थान

दूसरे नंबर पर रही मारुति की ही ईको (Eeco) रही, जिसकी कुल बिक्री रही 10,785 यूनिट रही। इसकी MoM गिरावट -13% रही। वहीं, YoY गिरावट -2% रही। सस्ती कीमत और प्रैक्टिकलिटी की वजह से ईको अब भी टैक्सी और कमर्शियल सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

3- टोयोटा इनोवा – तीसरे पायदान पर

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) और (Hycross- दोनों मिलाकर) ने अगस्त 2025 में 9,304 यूनिट्स बेचीं। इसकी MoM बिक्री +2% रही और YoY बिक्री -4% रही। वहीं, इनोवा अब भी प्रीमियम फैमिली MPV सेगमेंट की किंग मानी जाती है।

मॉडलअगस्त 2025जुलाई 2025अगस्त 2024MoM (%)YoY (%)
मारुति अर्टिगा18,44516,60418,580+11- 1
मारुति ईको10,78512,34110,985- 13- 2
टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस+क्रिस्टा)9,3049,1129,687+2- 4
किआ कैरेंस (कैरेंस+क्लैविस ICE+क्लैविस EV)6,8227,6025,881- 1016
मारुति XL62,9732,1462,740+39+9
रेनो ट्राइबर1,8701,9871,514- 624
मारुति इनविक्टो237351174- 3236
Toyota Rumion685761,721- 88- 96

अन्य MPVs का परफॉर्मेंस

किआ कैरेंस (Kia Carens (Carens, Clavis, Clavis EV मिलाकर) की बिक्री 6,822 यूनिट्स रही, जो MoM -10% और YoY +16% की बढ़त है। वहीं, मारुति XL6 (Maruti XL6) 2,973 यूनिट्स की बिक्री है, जो MoM +39% और YoY +9% की बढ़त है।

ये भी पढ़ें:शोरूम पहुंचने लगी मारुति विक्टोरिस CNG, 27 km से ज्यादा मिलेगा माइलेज

रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की बिक्री 1,870 यूनिट रही, जो YoY +24% की बढ़त है। इसके अलावा मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) की 237 यूनिट्स बिकीं, जो MoM -32% और YoY +36% की बढ़त है। टोयोटो रुमियन (Toyota Rumion) की सिर्फ 68 यूनिट बिकीं, जो MoM -88% और YoY -96% की बढ़त है।

