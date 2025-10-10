₹5.18 लाख की इस 7-सीटर का दिखा दम, टॉप-15 कारों में हुई शामिल; 6 एयरबैग और 26Km का माइलेज

नए GST 2.0 के आने से मारुति कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद थी। हालांकि, सितंबर की सेल्स रिपोर्ट के देखने के बाद अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। 22 सितंबर से लागू नए टैक्स स्लैब का फायदा मारुति से ज्यादा टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कंपनियों को हुआ है।

टॉप-15 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025 रैंक मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 YoY ग्रोथ % 1 टाटा नेक्सन 22,573 11,470 97% 2 मारुति डिजायर 20,038 10,853 85% 3 हुंडई क्रेटा 18,861 15,902 19% 4 महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,372 14,438 27% 5 टाटा पंच 15,891 13,711 16% 6 मारुति स्विफ्ट 15,547 16,241 -4% 7 मारुति वैगनआर 15,388 13,339 15% 8 मारुति फ्रोंक्स 13,767 13,874 -1% 9 मारुति बलेनो 13,173 14,292 -8% 10 मारुति अर्टिगा 12,115 17,441 -31% 11 महिंद्रा थार 11,846 8,843 34% 12 हुंडई वेन्यू 11,484 10,259 12% 13 मारुति ब्रेजा 10,173 15,322 -34% 14 मारुति ईको 10,035 11,908 -16% 15 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस 9,783 8,052 21%

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

मारुति ईको की नए GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें