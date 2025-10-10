₹5.18 लाख की इस 7-सीटर का दिखा दम, टॉप-15 कारों में हुई शामिल; 6 एयरबैग और 26Km का माइलेज
नए GST 2.0 के आने से मारुति कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद थी। हालांकि, सितंबर की सेल्स रिपोर्ट के देखने के बाद अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। 22 सितंबर से लागू नए टैक्स स्लैब का फायदा मारुति से ज्यादा टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कंपनियों को हुआ है। वहीं, मारुति के कई मॉडल को ईयरली डिग्रोथ का भी सामना करना पड़ा। इस लिस्ट में उसकी ईको भी शामिल है। वैन कैटेगरी की ये कार वैसे तो अपने सेगमेंट में हमेशा ही नंबर-1 रहती है, लेकिन इस बार ये टॉप-10 की लिस्ट से बाहर हो गई। दरअसल, ईको की सितंबर में 10,035 यूनिट बिकीं और ये टॉप-15 कारों की लिस्ट में 14वें नंबर पर रही। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं।
|टॉप-15 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY ग्रोथ %
|1
|टाटा नेक्सन
|22,573
|11,470
|97%
|2
|मारुति डिजायर
|20,038
|10,853
|85%
|3
|हुंडई क्रेटा
|18,861
|15,902
|19%
|4
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,372
|14,438
|27%
|5
|टाटा पंच
|15,891
|13,711
|16%
|6
|मारुति स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-4%
|7
|मारुति वैगनआर
|15,388
|13,339
|15%
|8
|मारुति फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-1%
|9
|मारुति बलेनो
|13,173
|14,292
|-8%
|10
|मारुति अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-31%
|11
|महिंद्रा थार
|11,846
|8,843
|34%
|12
|हुंडई वेन्यू
|11,484
|10,259
|12%
|13
|मारुति ब्रेजा
|10,173
|15,322
|-34%
|14
|मारुति ईको
|10,035
|11,908
|-16%
|15
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
|9,783
|8,052
|21%
न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।
इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मारुति ईको की नए GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें
|मारुति ईको वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.2L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Tour STD 5 STR
|Rs. 5,66,500
|-Rs. 48,400
|Rs. 5,18,100
|-8.54%
|STD (O) 5 STR
|Rs. 5,69,500
|-Rs. 48,600
|Rs. 5,20,900
|-8.53%
|Cargo
|Rs. 5,84,500
|-Rs. 45,700
|Rs. 5,38,800
|-7.82%
|STD (O) 6 STR
|Rs. 5,98,500
|-Rs. 51,100
|Rs. 5,47,400
|-8.54%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 6,02,500
|-Rs. 51,400
|Rs. 5,51,100
|-8.53%
|5 STR AC (O)
|Rs. 6,05,500
|-Rs. 51,700
|Rs. 5,53,800
|-8.54%
|Tour 6 STR STD
|Rs. 5,96,500
|-Rs. 50,900
|Rs. 5,45,600
|-8.53%
|1.2L CNG-Manual
|Cargo
|Rs. 6,74,500
|-Rs. 53,700
|Rs. 6,20,800
|-7.96%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 6,92,500
|-Rs. 59,400
|Rs. 6,33,100
|-8.58%
|5 STR AC (O)
|Rs. 6,95,500
|-Rs. 59,700
|Rs. 6,35,800
|-8.58%
|Cargo AC
|Rs. 7,16,500
|-Rs. 56,000
|Rs. 6,60,500
|-7.82%
