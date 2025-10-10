Maruti Eeco Top Van Segment in October 2025 But 16 Percent YoY Degrowth ₹5.18 लाख की इस 7-सीटर का दिखा दम, टॉप-15 कारों में हुई शामिल; 6 एयरबैग और 26Km का माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
₹5.18 लाख की इस 7-सीटर का दिखा दम, टॉप-15 कारों में हुई शामिल; 6 एयरबैग और 26Km का माइलेज

नए GST 2.0 के आने से मारुति कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद थी। हालांकि, सितंबर की सेल्स रिपोर्ट के देखने के बाद अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। 22 सितंबर से लागू नए टैक्स स्लैब का फायदा मारुति से ज्यादा टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कंपनियों को हुआ है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:42 AM
नए GST 2.0 के आने से मारुति कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद थी। हालांकि, सितंबर की सेल्स रिपोर्ट के देखने के बाद अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। 22 सितंबर से लागू नए टैक्स स्लैब का फायदा मारुति से ज्यादा टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कंपनियों को हुआ है। वहीं, मारुति के कई मॉडल को ईयरली डिग्रोथ का भी सामना करना पड़ा। इस लिस्ट में उसकी ईको भी शामिल है। वैन कैटेगरी की ये कार वैसे तो अपने सेगमेंट में हमेशा ही नंबर-1 रहती है, लेकिन इस बार ये टॉप-10 की लिस्ट से बाहर हो गई। दरअसल, ईको की सितंबर में 10,035 यूनिट बिकीं और ये टॉप-15 कारों की लिस्ट में 14वें नंबर पर रही। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं।

टॉप-15 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
रैंकमॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
1टाटा नेक्सन22,57311,47097%
2मारुति डिजायर20,03810,85385%
3हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
4महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
5टाटा पंच15,89113,71116%
6मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
7मारुति वैगनआर15,38813,33915%
8मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
9मारुति बलेनो13,17314,292-8%
10मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%
11महिंद्रा थार11,8468,84334%
12हुंडई वेन्यू11,48410,25912%
13मारुति ब्रेजा10,17315,322-34%
14मारुति ईको10,03511,908-16%
15टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस9,7838,05221%

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

मारुति ईको की नए GST 2.0 के बाद नई एक्स-शोरूम कीमतें

मारुति ईको वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Tour STD 5 STRRs. 5,66,500-Rs. 48,400Rs. 5,18,100-8.54%
STD (O) 5 STRRs. 5,69,500-Rs. 48,600Rs. 5,20,900-8.53%
CargoRs. 5,84,500-Rs. 45,700Rs. 5,38,800-7.82%
STD (O) 6 STRRs. 5,98,500-Rs. 51,100Rs. 5,47,400-8.54%
Tour 5 STR ACRs. 6,02,500-Rs. 51,400Rs. 5,51,100-8.53%
5 STR AC (O)Rs. 6,05,500-Rs. 51,700Rs. 5,53,800-8.54%
Tour 6 STR STDRs. 5,96,500-Rs. 50,900Rs. 5,45,600-8.53%
1.2L CNG-Manual
CargoRs. 6,74,500-Rs. 53,700Rs. 6,20,800-7.96%
Tour 5 STR ACRs. 6,92,500-Rs. 59,400Rs. 6,33,100-8.58%
5 STR AC (O)Rs. 6,95,500-Rs. 59,700Rs. 6,35,800-8.58%
Cargo ACRs. 7,16,500-Rs. 56,000Rs. 6,60,500-7.82%
