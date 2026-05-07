26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹5.18 लाख; इस 7-सीटर का नया स्टार वैरिएंट लॉन्च, ₹19999 ज्यादा लगेंगे

मारुति ईको स्टार एडिशन की कीमत की बात करें तो, इस एडिशन की कीमत गाड़ी की रियल प्राइस से 19,999 रुपये ज्यादा रखी गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मारुति ने पहले भी स्टार एडिशन पेश किया था, जिसकी कीमत 37,000 रुपए थी। अब इसे घटाकर 19,999 रुपए कर दिया गया है।

मारुति सुजुकी अभी भारत में मास मार्केट वैन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी वजह यह है कि देश में मारुति सुजुकी ईको (Eeco) का मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी कार नहीं है। अभी ईको हर महीने करीब 10,000 से ज्यादा यूनिट बिकती हैं। इसकी अप्रैल में 13,087 यूनिट और मार्च में 11,333 यूनिट बिची थीं। ऐसे में कंपनी ने इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इसका नया ईको स्टार (Eeco Star) एडिशन लॉन्च किया है। जिसका मकसद प्राइवेट ग्राहकों को टारगेट करना है। ईको स्टार में वैरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक मिलेगा। बता दें कि अभी इसकी कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा डिमांड है।

मारुति ईको स्टार एडिशन की कीमत की बात करें तो, इस एडिशन की कीमत गाड़ी की रियल प्राइस से 19,999 रुपये ज्यादा रखी गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मारुति ने पहले भी स्टार एडिशन पेश किया था, जिसकी कीमत 37,000 रुपए थी। अब इसे घटाकर 19,999 रुपए कर दिया गया है, जिससे यह खरीदारों को और भी ज्यादा अट्रेक्ट लगेगी। बता दें कि ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 520,900 रुपए है।

मारुति ईको स्टार एडिशन को दो कलर ऑप्शन मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू और मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे में खरीद पाएगे। सिर्फ स्टार एडिशन में ही दोनों तरफ बॉडी के रंग के बंपर मिलते हैं, जिससे यह बिना स्टार एडिशन वाले वर्जन से काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। मारुति सुजुकी ईको स्टार एडिशन के साथ 18 एक्सेसरीज का एक बंडल देती है। इन 18 एक्सेसरीज में स्पोर्टी लुक के लिए पीछे का स्पॉइलर, फॉग लैंप और उसके चारों ओर की सजावट, अंदर की स्टाइलिंग किट, सीट कवर, स्टाइलिश व्हील कवर, क्रोम एम्बलम, डोर पर लगने वाले वाइजर और मड फ्लैप का सेट जैसे एलिमेंट दिए हैं।

इस बात की संभावना है कि स्टार एडिशन एक्सेसरीज का बंडल डीलर एंड पर लगाया जाएगा। यहां तक कि बॉडी के कलर वाले बंपर भी डीलर के लेवल पर ही लगाए जा सकते हैं। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि स्टार एडिशन एक्सेसरीज का बंडल किसी भी वैरिएंट (5 सीटर स्टैंडर्ड, 5 सीटर AC, 6 सीटर स्टैंडर्ड) के साथ खरीदा जा सकता है। या फिर, इसके लिए एक तय वैरिएंट लेना होगा। इसके अलावा, क्या मौजूदा ओनर 19,999 रुपए में स्टार एडिशन का बंडल खरीदकर ये सभी एक्सेसरीज पा सकते हैं। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

मारुति ईको का इंजन और माइलेज

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।