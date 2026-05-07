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26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹5.18 लाख; इस 7-सीटर का नया स्टार वैरिएंट लॉन्च, ₹19999 ज्यादा लगेंगे

May 07, 2026 01:49 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति ईको स्टार एडिशन की कीमत की बात करें तो, इस एडिशन की कीमत गाड़ी की रियल प्राइस से 19,999 रुपये ज्यादा रखी गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मारुति ने पहले भी स्टार एडिशन पेश किया था, जिसकी कीमत 37,000 रुपए थी। अब इसे घटाकर 19,999 रुपए कर दिया गया है।

26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹5.18 लाख; इस 7-सीटर का नया स्टार वैरिएंट लॉन्च, ₹19999 ज्यादा लगेंगे

मारुति सुजुकी अभी भारत में मास मार्केट वैन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी वजह यह है कि देश में मारुति सुजुकी ईको (Eeco) का मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी कार नहीं है। अभी ईको हर महीने करीब 10,000 से ज्यादा यूनिट बिकती हैं। इसकी अप्रैल में 13,087 यूनिट और मार्च में 11,333 यूनिट बिची थीं। ऐसे में कंपनी ने इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इसका नया ईको स्टार (Eeco Star) एडिशन लॉन्च किया है। जिसका मकसद प्राइवेट ग्राहकों को टारगेट करना है। ईको स्टार में वैरिएंट में ज्यादा प्रीमियम लुक मिलेगा। बता दें कि अभी इसकी कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा डिमांड है।

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मारुति ईको स्टार एडिशन की कीमत की बात करें तो, इस एडिशन की कीमत गाड़ी की रियल प्राइस से 19,999 रुपये ज्यादा रखी गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मारुति ने पहले भी स्टार एडिशन पेश किया था, जिसकी कीमत 37,000 रुपए थी। अब इसे घटाकर 19,999 रुपए कर दिया गया है, जिससे यह खरीदारों को और भी ज्यादा अट्रेक्ट लगेगी। बता दें कि ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 520,900 रुपए है।

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मारुति ईको स्टार एडिशन को दो कलर ऑप्शन मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू और मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे में खरीद पाएगे। सिर्फ स्टार एडिशन में ही दोनों तरफ बॉडी के रंग के बंपर मिलते हैं, जिससे यह बिना स्टार एडिशन वाले वर्जन से काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। मारुति सुजुकी ईको स्टार एडिशन के साथ 18 एक्सेसरीज का एक बंडल देती है। इन 18 एक्सेसरीज में स्पोर्टी लुक के लिए पीछे का स्पॉइलर, फॉग लैंप और उसके चारों ओर की सजावट, अंदर की स्टाइलिंग किट, सीट कवर, स्टाइलिश व्हील कवर, क्रोम एम्बलम, डोर पर लगने वाले वाइजर और मड फ्लैप का सेट जैसे एलिमेंट दिए हैं।

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इस बात की संभावना है कि स्टार एडिशन एक्सेसरीज का बंडल डीलर एंड पर लगाया जाएगा। यहां तक कि बॉडी के कलर वाले बंपर भी डीलर के लेवल पर ही लगाए जा सकते हैं। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि स्टार एडिशन एक्सेसरीज का बंडल किसी भी वैरिएंट (5 सीटर स्टैंडर्ड, 5 सीटर AC, 6 सीटर स्टैंडर्ड) के साथ खरीदा जा सकता है। या फिर, इसके लिए एक तय वैरिएंट लेना होगा। इसके अलावा, क्या मौजूदा ओनर 19,999 रुपए में स्टार एडिशन का बंडल खरीदकर ये सभी एक्सेसरीज पा सकते हैं। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

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मारुति ईको का इंजन और माइलेज
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

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मारुति ईको के सेफ्टी फीचर्स
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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