Maruti Eeco Sold 13,537 Unii In October 2025
₹5.18 लाख की इस 7-सीटर को गुपचुप 13537 लोगों ने खरीदा, 6 एयरबैग से लैस; ये अर्टिगा या कैरेंस नहीं

₹5.18 लाख की इस 7-सीटर को गुपचुप 13537 लोगों ने खरीदा, 6 एयरबैग से लैस; ये अर्टिगा या कैरेंस नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया की अक्टूबर सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। कंपनी ने पिछले महीने 2,20,894 यूनिट बेचीं। जो अक्टूबर 2023 में 2,06,434 यूनिट थी। कंपनी की इस सेल में इसकी वैन सेगमेंट की नंबर-1 कार ईको का भी अहम रोल रहा।

Sat, 1 Nov 2025 08:45 PM
मारुति सुजुकी इंडिया की अक्टूबर सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। कंपनी ने पिछले महीने 2,20,894 यूनिट बेचीं। जो अक्टूबर 2023 में 2,06,434 यूनिट थी। कंपनी की इस सेल में इसकी वैन सेगमेंट की नंबर-1 कार ईको का भी अहम रोल रहा। दरअसल, ईको की 13,537 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 11,653 यूनिट बिकी थीं। ईको को 5-सीटर और 7-सीटर सेगमेंट में खरीद सकते हैं। साथ ही, इसका कमर्शियली ज्यादा इस्तेमाल होता है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में मैक्सिमम 59,700 रुपए तक की टैक्स कटौती हुई है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब 48,400 रुपए की कटौती के साथ 5,18,100 रुपए हो गई है।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ये भी पढ़ें:टाटा सिएरा का पहला ऑफिशियल टीजर आया, घोड़े के साथ दौड़ती नजर आई

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति से बस एक कदम पीछे रह गई ये कंपनी, हुंडई और महिंद्रा को आसपास भी नहीं टिकी

पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है। इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
