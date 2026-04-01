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देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, जिसे 11333 लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.18 लाख; 6 एयरबैग से लैस

Apr 07, 2026 01:54 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने मार्च को रिकॉर्ड सेल्स के साथ खत्म किया। खास बात ये रही कि कंपनी ने हर सेगमेंट में ग्रोथ दर्ज की। वैन सेगमेंट में मारुति का जादू कई सालों से चल रहा है। इस सेगमेंट में उसके पास ईको मौजूद है।

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, जिसे 11333 लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.18 लाख; 6 एयरबैग से लैस

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने मार्च को रिकॉर्ड सेल्स के साथ खत्म किया। खास बात ये रही कि कंपनी ने हर सेगमेंट में ग्रोथ दर्ज की। वैन सेगमेंट में मारुति का जादू कई सालों से चल रहा है। इस सेगमेंट में उसके पास ईको मौजूद है। ये देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है। खास बात ये है कि इसे 5 और 6 सीटर वैरिएंट के साथ कमर्शियल और एंबुलेंस वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। ईको ईको पिछले महीने 11,333 यूनिट बिकीं। जबकि मार्च 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 924 यूनिट ज्यादा बिकीं। बता दें कि ईको में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.18 लाख रुपए है।

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न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

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ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

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इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

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मारुति की मार्च 2026 सेल्स
मार्च 2026 में मारुति सुजुकी ने 1,66,219 पैसेंजर व्हीकल बेचे, जो मार्च 2025 में बेची गई 1,50,743 यूनिट की तुलना में 10.27% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी है। महीने-दर-महीने आधार पर भी बिक्री में फरवरी 2026 की तुलना में 3.24% की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने 1,61,000 यूनिट बेची थीं। कंपनी को एक्सपोर्ट में जबरदस्त ग्रोथ मिली, जो पिछले साल की 32,968 यूनिट से बढ़कर 42.68% की बढ़ोतरी के साथ 47,040 यूनिट हो गई। टोयोटा सहित अन्य OEM को बिक्री में 27.62% की बढ़ोतरी हुई और यह 8,783 यूनिट तक पहुंच गई।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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