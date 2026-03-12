26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत सिर्फ ₹5.18 लाख; इस 7-सीटर कार को हर महीने 11600 लोग खरीद रहे
देश के 7-सीटर सेगमेंट कई MPVs और SUVs का जादू चल रहा है। हालांकि, एक 7-सीटर वैन सेगमेंट की भी है, जिसका जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल, मारुति ईको पिछले कई सालों से गुपचुप अपना जादू इंडस्ट्री पर चला रही है। हर महीने इसे औसतन 11,600 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं।
|FY2026 के 11 महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
|मॉडल
|FY2026
|FY2025
|YoY % चेंज
|मारुति डिजायर
|2,07,906
|1,49,561
|39%
|टाटा नेक्सन
|1,96,244
|1,46,723
|34%
|हुंडई क्रेटा
|1,84,083
|1,76,812
|4%
|मारुति अर्टिगा
|1,81,783
|1,74,170
|4%
|मारुति स्विफ्ट
|1,70,804
|1,61,895
|6%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|1,64,222
|1,50,929
|9%
|मारुति ब्रेजा
|1,63,974
|1,72,617
|-5%
|मारुति वैगनआर
|1,63,109
|1,81,276
|-10%
|टाटा पंच
|1,63,003
|1,78,853
|-9%
|मारुति फ्रोंक्स
|1,56,823
|1,52,547
|3%
न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।
इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
