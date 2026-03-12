26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत सिर्फ ₹5.18 लाख; इस 7-सीटर कार को हर महीने 11600 लोग खरीद रहे

Mar 12, 2026 06:52 pm IST

देश के 7-सीटर सेगमेंट कई MPVs और SUVs का जादू चल रहा है। हालांकि, एक 7-सीटर वैन सेगमेंट की भी है, जिसका जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल, मारुति ईको पिछले कई सालों से गुपचुप अपना जादू इंडस्ट्री पर चला रही है। हर महीने इसे औसतन 11,600 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 11 महीने के दौरान इसकी 1,28,436 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,25,263 यूनिट बिकी थी। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3% की ग्रोथ मिल चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,18,100 रुपए है। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं।

FY2026 के 11 महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मॉडल FY2026 FY2025 YoY % चेंज मारुति डिजायर 2,07,906 1,49,561 39% टाटा नेक्सन 1,96,244 1,46,723 34% हुंडई क्रेटा 1,84,083 1,76,812 4% मारुति अर्टिगा 1,81,783 1,74,170 4% मारुति स्विफ्ट 1,70,804 1,61,895 6% महिंद्रा स्कॉर्पियो 1,64,222 1,50,929 9% मारुति ब्रेजा 1,63,974 1,72,617 -5% मारुति वैगनआर 1,63,109 1,81,276 -10% टाटा पंच 1,63,003 1,78,853 -9% मारुति फ्रोंक्स 1,56,823 1,52,547 3%

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।