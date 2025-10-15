₹5.18 लाख की 7-सीटर पर ₹42,500 की छूट, कीमत घटकर इतनी रह गई; हर महीने 11000 लोख खरीद रहे

संक्षेप: देश के वैन सेगमेंट में मारुति सुजुकी का एकतरफा दबदबा है। उसकी ईको हर महीने 11 हजार से ज्यादा ग्राहकों के साथ अपनी बिक्री का दम दिखा रही है। अब दिवाली के मौके पर इस कार पर 7-सीटर कार पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 42,500 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं।

देश के वैन सेगमेंट में मारुति सुजुकी का एकतरफा दबदबा है। उसकी ईको हर महीने 11 हजार से ज्यादा ग्राहकों के साथ अपनी बिक्री का दम दिखा रही है। अब दिवाली के मौके पर इस कार पर 7-सीटर कार पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 42,500 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में 59,700 रुपए तक की टैक्स कटौती हुई है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब 48,400 रुपए की कटौती के साथ 5,18,100 रुपए हो गई है। चलिए इसकी नई कीमतों को देखते हैं।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इसके 5-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.32 लाख रुपए से लेकर 6.58 लाख रुपए तक हैं। वहीं, 7-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।