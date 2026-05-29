Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार, माइलेज 27Km, 6 एयरबैग; जून में कीमत ₹5.21 लाख से बढ़कर इतनी हो जाएगी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है।

देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार, माइलेज 27Km, 6 एयरबैग; जून में कीमत ₹5.21 लाख से बढ़कर इतनी हो जाएगी

देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई कारों का दबदबा बना हुआ है। हालांकि, एक मॉडल ऐसा हो जो मल्टीपल यूनिटिलिटी व्हीकल के तौर पर जमकर बिकता है। हम बात कर रहे हैं मारुति ईको की। हर महीने ईको को औसतन 12,000 से ज्यादा ग्राहक खरीद रहे हैं। इस कार की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.21 लाख है। इतना ही नहीं, ये सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। कंपनी की बिक्री में सालों से इस कार का अहम रोल रहा है। हालांकि, अब इसकी कीमत में इजाफा होने वाला है। दरअसल, कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति ईको की कीमत पर भी पड़ेगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
मारुति ईको की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत (₹)संभावित बढ़ोतरी (₹)संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹)
ईको 5 सीटर स्टैंडर्ड520,90030,000550,900
ईको 6 सीटर स्टैंडर्ड547,40030,000577,400
ईको 5 सीटर AC553,80030,000583,800
ईको 5 सीटर AC CNG635,80030,000665,800
ईको एम्बुलेंस शेल637,10030,000667,100
ईको एम्बुलेंस801,50030,000831,500

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco

₹ 5.21 - 6.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3

Citroen C3

₹ 4.95 - 7.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:सरकार की ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत शुरू, अगले 2 से 3 साल में बिकेगा E25 पेट्रोल

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ये भी पढ़ें:KTM भी कर रही ग्राहकों को झटका देने की तैयारी, 1 जून से बढ़ाएगी कीमतें

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा ई-बेला SUV की कीमत से उठा पर्दा, जानिए ई-विटारा से सस्ती या महंगी?

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।