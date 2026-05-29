देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार, माइलेज 27Km, 6 एयरबैग; जून में कीमत ₹5.21 लाख से बढ़कर इतनी हो जाएगी

कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है।

देश के 7-सीटर सेगमेंट में कई कारों का दबदबा बना हुआ है। हालांकि, एक मॉडल ऐसा हो जो मल्टीपल यूनिटिलिटी व्हीकल के तौर पर जमकर बिकता है। हम बात कर रहे हैं मारुति ईको की। हर महीने ईको को औसतन 12,000 से ज्यादा ग्राहक खरीद रहे हैं। इस कार की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.21 लाख है। इतना ही नहीं, ये सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। कंपनी की बिक्री में सालों से इस कार का अहम रोल रहा है। हालांकि, अब इसकी कीमत में इजाफा होने वाला है। दरअसल, कंपनी ने जून से अपनी कारों की कीमतों में 30,000 रुपए बढ़ाने का एलान किया है। कंपनी मॉडल और वैरिएंट वाइज अलग-अलग इजाफा करेगी। मारुति ने इसके पीछे बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई से लगातार पड़ रहे दबाव को बताया है। इसका असर मारुति ईको की कीमत पर भी पड़ेगा।

मारुति ईको की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें और नई संभावित कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत (₹) संभावित बढ़ोतरी (₹) संभावित एक्स-शोरूम कीमत (₹) ईको 5 सीटर स्टैंडर्ड 520,900 30,000 550,900 ईको 6 सीटर स्टैंडर्ड 547,400 30,000 577,400 ईको 5 सीटर AC 553,800 30,000 583,800 ईको 5 सीटर AC CNG 635,800 30,000 665,800 ईको एम्बुलेंस शेल 637,100 30,000 667,100 ईको एम्बुलेंस 801,500 30,000 831,500

यहां दिखाई गईं कीमतें कंपनी द्वारा बताए गए 30,000 रुपए की बढ़ोतरी के आधार पर बताई गई हैं। ये तय है कि कंपनी 30,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगी। वहीं, वैरिएंट के आधार पर बढ़ोतरी भी अलग-अलग होगी। फिर भी ये माना जा सकता है कि कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कार के बेस वैरिएंट में कर सकती है। वहीं, टॉप वैरिएंट में सबसे कम इजाफा देखने को मिल सकता है।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।