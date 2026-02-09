₹5.21 लाख वाली देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर आई बंपर छूट, 26 KM है इसका माइलेज; फौरन लपक लें ये ऑफर
फरवरी 2026 में मारुति ईको (Maruti Eeco) पर बंपर ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस वैन पर 37,500 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप फरवरी 2026 में सस्ती और भरोसेमंद 7-सीटर या कमर्शियल गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) आपके लिए अच्छा मौका लेकर आई है। कंपनी इस महीने ईको (Eeco) पर 37,500 रुपये तक के कुल फायदे दे रही है, जिससे यह MPV और भी ज्यादा किफायती बन जाती है। आइए इस कार मिलने वाली ऑफर्स की डिटेल्स जानते हैं।
मारुति ईको पर कितनी बचत?
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की यह पॉपुलर वैन अब कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज / स्क्रैपेज बोनस और अन्य ऑफर्स को मिलाकर कुल 37,500 रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीदी जा सकती है। यह ऑफर खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, जो कम बजट में ज्यादा सिटिंग और ज्यादा उपयोग वाली गाड़ी चाहते हैं।
टैक्सी और कार्गो वर्जन पर भी ऑफर
सिर्फ पैसेंजर ईको (Eeco) ही नहीं, बल्कि इसके कमर्शियल मॉडल्स पर भी कंपनी शानदार छूट दे रही है। मारुति टूर V (Maruti Tour V- ईको का टैक्सी वर्जन) पर 35,000 रुपये तक का फायदा ईको कार्गो (Eeco Cargo) वैरिएंट पर भी है।
35,000 रुपये तक की बचत
यह ऑफर उन लोगों के लिए खास है, जो टैक्सी बिजनेस, ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी जैसे कामों के लिए भरोसेमंद वाहन ढूंढ रहे हैं।
क्यों है मारुति ईको आज भी पॉपुलर?
मारुति ईको (Maruti Eeco) को लोग सालों से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेस और 7-सीटर लेआउट मिलते हैं। इसमें कम मेंटेनेंस कॉस्ट, पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलता है।
परफॉर्मेंस और आसान सर्विस नेटवर्क
यही वजह है कि यह गाड़ी फैमिली यूज और कमर्शियल यूज, दोनों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। फरवरी 2026 में मारुति ईको (Maruti Eeco) पर मिलने वाला यह ऑफर उन खरीदारों के लिए सुनहरा मौका है, जो कम बजट में ज्यादा काम की गाड़ी चाहते हैं या बिजनेस के लिए भरोसेमंद कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं। हालांकि, ये ऑफर्स डीलर, शहर और स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए खरीद से पहले नजदीकी Maruti Arena डीलरशिप से जानकारी जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
