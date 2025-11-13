Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Eeco Dscounts Up To Rs 37,100 In November 2025
₹5.18 लाख की 7-सीटर कार, जिसे गुपचुप खरीद रहे 13537 लोग; इस महीने आया ₹37100 का डिस्काउंट

₹5.18 लाख की 7-सीटर कार, जिसे गुपचुप खरीद रहे 13537 लोग; इस महीने आया ₹37100 का डिस्काउंट

संक्षेप: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में मारुति वैन सबसे ऊपर है। इस कार को कई अलग-अलग सीटिंग ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.18 लाख से 6.60 लाख रुपए तक है। अक्टूबर में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। इस महीने यानी नवंबर में कंपनी इस कार पर 37,100 रुपए तक का डिसकाउंट भी दे रही है।

Thu, 13 Nov 2025 09:14 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में मारुति वैन सबसे ऊपर है। इस कार को कई अलग-अलग सीटिंग ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.18 लाख से 6.60 लाख रुपए तक है। अक्टूबर में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। इस महीने यानी नवंबर में कंपनी इस कार पर 37,100 रुपए तक का डिसकाउंट भी दे रही है। ये डिस्काउंट ईको के पेट्रोल और CNG दोनों वर्जन पर मिल रहा है। इस डिस्काउंट में 10,000 रुपए की नकद छूट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 2,100 रुपए तक के अन्य डिस्काउंट शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ये भी पढ़ें:34Km के माइलेज वाली मारुति कार पर आया ₹52100 का डिस्काउंट, कीमत 4.69 लाख

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:डिजायर खरीदने का बढ़िया मौका, अक्टूबर की तुलना में डिस्काउंट को 4 गुना बढ़ाया

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इसके 5-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.32 लाख रुपए से लेकर 6.58 लाख रुपए तक हैं। वहीं, 7-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।