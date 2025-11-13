₹5.18 लाख की 7-सीटर कार, जिसे गुपचुप खरीद रहे 13537 लोग; इस महीने आया ₹37100 का डिस्काउंट

संक्षेप: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में मारुति वैन सबसे ऊपर है। इस कार को कई अलग-अलग सीटिंग ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.18 लाख से 6.60 लाख रुपए तक है। अक्टूबर में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। इस महीने यानी नवंबर में कंपनी इस कार पर 37,100 रुपए तक का डिसकाउंट भी दे रही है।

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में मारुति वैन सबसे ऊपर है। इस कार को कई अलग-अलग सीटिंग ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.18 लाख से 6.60 लाख रुपए तक है। अक्टूबर में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। इस महीने यानी नवंबर में कंपनी इस कार पर 37,100 रुपए तक का डिसकाउंट भी दे रही है। ये डिस्काउंट ईको के पेट्रोल और CNG दोनों वर्जन पर मिल रहा है। इस डिस्काउंट में 10,000 रुपए की नकद छूट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 2,100 रुपए तक के अन्य डिस्काउंट शामिल हैं।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, डुअल फ्रंट एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इसके 5-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.32 लाख रुपए से लेकर 6.58 लाख रुपए तक हैं। वहीं, 7-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.61 लाख रुपए है।