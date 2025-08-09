₹5.70 लाख की इस 7-सीटर कार पर आया ₹45000 का डिस्काउंट, 6 एयरबैग और 26Km से ज्यादा माइलेज

वैग सेगमेंट की ये कार मल्टी यूजेस के हिसाब से मिलती है। खासकर इसका इस्तेमाल कमर्शियली ज्यादा किया जाता है। इस कार पर कंपनी अगस्त में 45,000 रुपए का डिस्काउंट लेकर आई है। खास बात ये है कि पिछले महीने की तुलना में इसका डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है।

जब बात देश की सबसे सस्ती 7-सीटर का होती है तो इसमें मारुति ईको सबसे ऊपर नजर आती है। वैग सेगमेंट की ये कार मल्टी यूजेस के हिसाब से मिलती है। खासकर इसका इस्तेमाल कमर्शियली ज्यादा किया जाता है। इस कार पर कंपनी अगस्त में 45,000 रुपए का डिस्काउंट लेकर आई है। खास बात ये है कि पिछले महीने की तुलना में इसका डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है। इस महीने कंपनी इसे खरीदने पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे फायदे दे रही है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.70 लाख रुपए से 6.96 लाख रुपए तक हैं।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।