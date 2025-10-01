Maruti Eeco Best Selling Van Segment Car in October 2025 इस 7-सीटर कार को गुपचुप 10035 लोगों ने खरीद डाला, कीमत सिर्फ ₹5.18 लाख; बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग, Auto Hindi News - Hindustan
इस 7-सीटर कार को गुपचुप 10035 लोगों ने खरीद डाला, कीमत सिर्फ ₹5.18 लाख; बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग

मारुति सुजुकी के साथ देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर ईको का जादू GST कटौती के बाद और भी बढ़ गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर में इस कार की 10,035 यूनिट बिकीं। GST 2.0 ने इस कार की कीमत में बड़ी कटौती भी की है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:11 PM
मारुति सुजुकी के साथ देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर ईको का जादू GST कटौती के बाद और भी बढ़ गया है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर में इस कार की 10,035 यूनिट बिकीं। GST 2.0 ने इस कार की कीमत में बड़ी कटौती भी की है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,66,500 रुपए थी, जो अब घटकर 5,18,100 रुपए हो गई है। यानी इसके बेस वैरिएंट में 48,400 रुपए या 8.54% की कटौती हुई है। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं।

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

