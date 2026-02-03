देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार को 11914 लोगों ने खरीद लिया, कीमत ₹5.18 लाख; 6 एयरबैग से लैस
देश के अंदर वैसे तो मारुति सुजुकी का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। फिर भी एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें उसकी तूती सालों से बोल रही है। इस सेगमेंट में कोई दूसरी कार उसके आसपास भी नहीं है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं वैन सेगमेंट की। इस सेगमेंट में ईको की बादशाहत सालों से कायम है। ऐसे में एक बार फिर नए साल में इस कार की शानदार शुरुआत हुई है। दरअसल, पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में ईको की 11,914 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 11,250 यूनिट का था। बता दें कि ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसे 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.18 लाख रुपए है।
न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।
इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
