लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीद डाला; कीमत ₹5.70 लाख
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए ईको का जादू कम होने का नाम नहीं हो रहा है। ये देश के वैन सेगमेंट में हर बार की तरह एक बार फिर नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के पास मॉडल नहीं है। जबकि इस सेगमेंट की डिमांड पिछसे कुछ सालों से बढ़ रही है। यही वजह है कि ईको पिछले महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रही। बता दें कि ईको की 10,785 यूनिट बिकीं। ईको देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपए है। चलिए एक बार देश की टॉप-10 कारों पर नजर डालते हैं।
|टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
|मॉडल
|यूनिट
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|मारुति डिजायर
|16,509
|हुंडई क्रेटा
|15,924
|मारुति वैगनआर
|14,552
|टाटा नेक्सन
|14,004
|मारुति ब्रेजा
|13,620
|मारुति बलेनो
|12,549
|मारुति फ्रोंक्स
|12,422
|मारुति स्विफ्ट
|12,385
|मारुति ईको
|10,785
न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।
