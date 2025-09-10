लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीद डाला; कीमत ₹5.70 लाख

इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के पास मॉडल नहीं है। जबकि इस सेगमेंट की डिमांड पिछसे कुछ सालों से बढ़ रही है। यही वजह है कि ईको पिछले महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रही। बता दें कि ईको की 10,785 यूनिट बिकीं। ईको देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए ईको का जादू कम होने का नाम नहीं हो रहा है। ये देश के वैन सेगमेंट में हर बार की तरह एक बार फिर नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। खास बात ये है कि इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के पास मॉडल नहीं है। जबकि इस सेगमेंट की डिमांड पिछसे कुछ सालों से बढ़ रही है। यही वजह है कि ईको पिछले महीने देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल रही। बता दें कि ईको की 10,785 यूनिट बिकीं। ईको देश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपए है। चलिए एक बार देश की टॉप-10 कारों पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025 मॉडल यूनिट मारुति अर्टिगा 18,445 मारुति डिजायर 16,509 हुंडई क्रेटा 15,924 मारुति वैगनआर 14,552 टाटा नेक्सन 14,004 मारुति ब्रेजा 13,620 मारुति बलेनो 12,549 मारुति फ्रोंक्स 12,422 मारुति स्विफ्ट 12,385 मारुति ईको 10,785

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।