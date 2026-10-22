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देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, कीमत ₹5.28 लाख; 6 महीने में 73,454 लोगों ने खरीदी, 27 KM+ माइलेज

By Narendra Jijhontiya
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फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं। ईको को सबसे बड़ा इस्तेमाल स्कूल वैन, फुड बिजनेस, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है।

Maruti Eeco Best Selling 7-Seater Van In H1 FY 2027
देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार
Maruti Suzuki Eeco
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मारुति सुजुकी ईको देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये पेट्रोल के साथ CNG वैरिएंट में भी सबसे सस्ती 7-सीटर कहलाती है। यही वजह है कि इसकी बिक्री भी देशभर में धड़ल्ले से होती है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) के दौरान ये ईको वैन सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। अप्रैल से सितंबर 2026 के 6 महीने के दौरान इसकी 73,454 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसकी औसतन 12,242 यूनिट बिकती हैं। ईको को इसे 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। ये कमर्शियल सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपए है।

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फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं। ईको को सबसे बड़ा इस्तेमाल स्कूल वैन, फुड बिजनेस, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है। ये मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) सेगमेंट में आती है। जिसके चलते इसका इस्तेमाल भी कई अलग तरह से किया जा सकता है। इसके CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.46 लाख रुपए है।

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मारुति ईको का इंजन
ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

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मारुति ईको का डायमेंशन
ईको 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

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मारुति ईको की सेफ्टी
इस में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं, नई रोटरी AC यूनिट मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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