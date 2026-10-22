देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, कीमत ₹5.28 लाख; 6 महीने में 73,454 लोगों ने खरीदी, 27 KM+ माइलेज

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं। ईको को सबसे बड़ा इस्तेमाल स्कूल वैन, फुड बिजनेस, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है।

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार

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Maruti Suzuki Eeco

मारुति सुजुकी ईको देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये पेट्रोल के साथ CNG वैरिएंट में भी सबसे सस्ती 7-सीटर कहलाती है। यही वजह है कि इसकी बिक्री भी देशभर में धड़ल्ले से होती है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) के दौरान ये ईको वैन सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। अप्रैल से सितंबर 2026 के 6 महीने के दौरान इसकी 73,454 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसकी औसतन 12,242 यूनिट बिकती हैं। ईको को इसे 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। ये कमर्शियल सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपए है।

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं। ईको को सबसे बड़ा इस्तेमाल स्कूल वैन, फुड बिजनेस, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है। ये मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) सेगमेंट में आती है। जिसके चलते इसका इस्तेमाल भी कई अलग तरह से किया जा सकता है। इसके CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.46 लाख रुपए है।

मारुति ईको का इंजन

ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

मारुति ईको का डायमेंशन

ईको 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।