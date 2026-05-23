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पेट्रोल-डीजल की छुट्टी! मारुति 5 जून को लॉन्च करेगी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल से दौड़ने वाली कार

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने एलान किया है कि मारुति सुजुकी इस साल पर्यावरण दिवस (5 जून) के मौके पर दिल्ली में एक खास कार्यक्रम में फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी लॉन्च करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों की ओर बढ़ना चाहिए।

पेट्रोल-डीजल की छुट्टी! मारुति 5 जून को लॉन्च करेगी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल से दौड़ने वाली कार

मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। इसके पीछे हर सेगमेंट में उसका तेजी से आगे बढ़ना है। दरअसल, कंपनी पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में भी खुद को मजबूत कर रही है। वहीं, अब उसने फ्लेक्स फ्यूल सेगमेंट भी एंट्री की तैयारी कर ली है। दरअसल, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने एलान किया है कि मारुति सुजुकी इस साल पर्यावरण दिवस (5 जून) के मौके पर दिल्ली में एक खास कार्यक्रम में फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी लॉन्च करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों की ओर बढ़ना चाहिए। कंपनी की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार 100% इथेनॉल (E100) पर चल सकती है।

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यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी भारत में बिक्री के लिए एक भी फ्लेक्स फ्यूल फोर-व्हीलर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 5 जून को लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी देश की पहली ऐसी फोर-व्हीलर होगी, जो खास तौर पर डिजाइन किए गए फ्यूल स्टोरेज, डिलीवरी और इग्निशन सिस्टम की मदद से E100 (100% इथेनॉल) तक के ब्लेंड वाले फ्यूल पर चल सकेगी।

पिछले साल, सुजुकी ने टोक्यो में जापान मोबिलिटी शो 2025 में फ्रोंक्स सब-4 मीटर कूप SUV का फ्लेक्स फ्यूल वाला मॉडल दिखाया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल दिखाई गई यह फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी E85 (85% इथेनॉल) तक के मिश्रण पर चल सकती थी। यानी ये E100 पर यानी 100% इथेनॉल को सपोर्ट नहीं करती। इस बात की काफी संभावना है कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बजाय किसी दूसरी गाड़ी पर आधारित E100-सक्षम फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी पेश कर सकती है। इसमें वैगनआर भी शामिल हो सकती है।

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मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल
मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल का प्रोटोटाइप पहले भी दिखा चुकी है। इस फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को E20 यानी 20% इथेनॉल के मिक्सचर वाला पेट्रोल और E85 यानी 85% इथेनॉल मिक्सचर वाले पेट्रोल पर चलाया जा सकता है। कंपनी ने मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप के बारे में कहा था कि कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी पर लंबे वक्त तक काम करने के बाद इसे मारुति वैगनआर में लेकर आई है। हालांकि, इसके माइलेज या दूसरी डिटेल सामने नहीं आई है।

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मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स E85 FFV भी पेश कर चुकी है। ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी। फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का एक रिवाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में देखा गया है। इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि यह E85 मानकों के अनुरूप होगा। E85 मॉडल बेंजीन जैसे विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए जाने जाते हैं। आम तौर पर, E85-अनुरूप कारों में ईंधन टैंक, ईंधन लाइनों, होज, ईंधन पंप, इंजेक्टर, सील और गास्केट के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता होती है।

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E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100-110 होती है, जो टर्बोचार्ज्ड सेटअप में हायर कमप्रेशन अनुपात और अधिक बूस्ट की अनुमति देती है। स्वच्छ दहन के साथ, इंजन का घिसाव कम होता है। प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजनों में उपयोग किए जाने पर E85 फ्यूल के साथ प्रदर्शन लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि, एक सुचारू टॉर्क वितरण संभव है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और बदलावों के साथ, E85 मॉडल आमतौर पर अपने केवल पेट्रोल समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं। हालांकि, इनसे हर महीने पेट्रोल की तुलना में बचत होती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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