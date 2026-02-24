हाथों-हाथ नहीं मिलेगी मारुति ई-विटारा, बुक के इतने दिन बाद मिलेगी डिलिवरी; सामने आया वेटिंग पीरियड

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे बैटरी और बैटरी सब्सक्रिप्शन दोनों ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। यानी इसमें BaaS का ऑप्शन भी मिलेगा। ई-विटारा को 3 वैरिएंट डेल्टा, जेटा और अल्फा में खरीद पाएंगे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए है।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे बैटरी और बैटरी सब्सक्रिप्शन दोनों ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। यानी इसमें BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) का ऑप्शन भी मिलेगा। ई-विटारा को 3 वैरिएंट डेल्टा, जेटा और अल्फा में खरीद पाएंगे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, टोयोटा ईबेला, MG विंडसर जैसे मॉडल से होगा। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब यहां पर इसका वेटिंग पीरियड भी जान लीजिए।

मारुति सुजुकी ई विटारा तीन वैरिएंट में आती है। जिसमें डेल्टा, जेटा और अल्फा शामिल हैं। ऐसे में डीलरशिप सोर्स के मुताबिक, इनसभी वैरिएंट्स के लिए 6 से 8 सप्ताह (लगभग 1.5 से 2 महीने) का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है। ई-विटारा 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें आर्कटिक व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, ग्रैंडियर ग्रे, लैंड ब्रीज, ऑपुलेंट रेड और स्प्लेंडिड सिल्वर शामिल है। इनमें से ऑपुलेंट रेड और ब्लूइश ब्लैक कलर्स का वेटिंग पीरियड ज्यादा है, जो 2 महीने (8 सप्ताह) तक है। जबकि दूसरे कलर्स के लिए आपको लगभग 1.5 महीने (6 सप्तहा तक) इंतजार करना होगा। नेक्सा ब्लू और ब्लूइश ब्लैक को छोड़कर, सभी कलर डुअल-टोन रूफ के साथ मिल सकते हैं।

इस बात का भी ध्यान रहे कि वेटिंग पीरियड जगह के हिसाब से अलग हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कस्टमर्स जेटा या अल्फा ऑप्शन्स के मुकाबले एंट्री-लेवल डेल्टा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। डेल्टा ट्रिम में 49kWh का बैटरी पैक है जो फ्रंट-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है जो 144hp और 193Nm प्रोड्यूस करता है। मिड-स्पेक जेटा और टॉप-स्पेक अल्फा वैरिएंट्स में बड़ा 61kWh का बैटरी पैक है जो 174hp/198Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। 49kWh पैक के लिए ARAI-रेटेड रेंज 440km और 61kWh के लिए 543km है।

मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स 1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)

रेगुलर कीमत: 15.99 लाख रुपए

BaaS कीमत: 10.99 लाख + 3.99 रुपए प्रति किमी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

4 स्पीकर

रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

PM2.5 एयर फिल्टर

ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई

7 एयरबैग

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)

हिल होल्ड कंट्रोल

EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें

कीलेस एंट्री

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)

माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम

फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट

आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर

ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट

फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट

LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)

LED फॉग लैंप

LED टेल-लाइट

एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील

रूफ पर लगा स्पॉइलर

शार्क-फिन एंटीना

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

ऑटोमैटिक वाइपर

2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 17.49 लाख रुपए

BaaS कीमत: 11.99 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे

वायरलेस फोन चार्जर

रियर पार्किंग कैमरा

पार्सल ट्रे