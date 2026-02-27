Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Maruti e Vitara vs Hyundai Creta EV: जानिए आपके बजट के लिए कौन है 'पैसा वसूल' इलेक्ट्रिक कार

Feb 27, 2026 12:21 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लॉन्च कर बाजार में हलचल पैदा कर दी है।

Maruti e Vitara vs Hyundai Creta EV: जानिए आपके बजट के लिए कौन है 'पैसा वसूल' इलेक्ट्रिक कार

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लॉन्च कर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। मारुति का लक्ष्य उन युवा ग्राहकों को लुभाना है जो कम बजट में एक दमदार और 'वैल्यू-फॉर-मनी' इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं। लेकिन e Vitara के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। बाजार में इसे कड़ी टक्कर देने के लिए दक्षिण कोरियाई दिग्गज हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta EV) मैदान में खड़ी है। आइए दोनों कारों की तुलना करते हैं विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए गुड न्यूज: बड़े बदलाव के साथ आ रही ये भौकाली SUV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 10.99 - 20.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue EV

Hyundai Venue EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Fronx EV

Maruti Suzuki Fronx EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R EV

Maruti Suzuki Wagon R EV

₹ 10 - 14 लाख

मुझे सूचित करें

कीमत के मामले में कौन आगे?

अगर हम कीमत की बात करें तो मारुति ने बड़ा दांव खेला है। मारुति सुजुकी ई विटारा की एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है। वहीं, हुंडई क्रेटा EV के लिए आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। इसकी कीमत 18.02 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख रुपये तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मारुति अपनी कार के साथ 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम भी दे रही है। इससे कार की शुरुआती कीमत महज 10.99 लाख रुपये रह जाती है।

ये भी पढ़ें:2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच गई ₹5.76 लाख की ये 7-सीटर; अब जमकर खरीद रहे लोग

कुछ ऐसा है डाइमेंशन

डिजाइन और स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक लंबाई और ऊंचाई में मारुति से बड़ी है। वहीं, मारुति e Vitara चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में आगे निकल जाती है। अगर आप सामान रखने के शौकीन हैं तो क्रेटा में आपको 127 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। साथ ही, खराब सड़कों पर चलने के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक का ग्राउंड क्लीयरेंस मारुति के मुकाबले 15mm ज्यादा बेहतर है। यह इसे भारतीय रास्तों के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है।

ये भी पढ़ें:₹1.38 करोड़ की इस कार को खरीदने ऐसे टूटे ग्राहक, ₹59.42 लाख का मॉडल पड़ा फीका!

रेंज के मामले में कौन बेहतर

पावरट्रेन की बात करें तो दोनों ही SUVs दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ आती हैं। मारुति ई विटारा में 49kWh और 61kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 543 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। जबकि हुंडई क्रेटा ईवी में 42kWh और 51.4kWh का बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 510 किलोमीटर तक रेंज देने का दावा करती है।। कुल मिलाकर देखें तो अगर आपका बजट कम है और आप नई तकनीक आमाना चाहते हैं तो मारुति e Vitara एक बढ़िया ऑप्श है। लेकिन अगर आप ज्यादा स्पेस, प्रीमियम फील और भरोसेमंद क्रेटा ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो हुंडई क्रेटा ईवी आपकी पहली पसंद हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।