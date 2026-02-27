Maruti e Vitara vs Hyundai Creta EV: जानिए आपके बजट के लिए कौन है 'पैसा वसूल' इलेक्ट्रिक कार
भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लॉन्च कर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। मारुति का लक्ष्य उन युवा ग्राहकों को लुभाना है जो कम बजट में एक दमदार और 'वैल्यू-फॉर-मनी' इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं। लेकिन e Vitara के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। बाजार में इसे कड़ी टक्कर देने के लिए दक्षिण कोरियाई दिग्गज हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta EV) मैदान में खड़ी है। आइए दोनों कारों की तुलना करते हैं विस्तार से।
कीमत के मामले में कौन आगे?
अगर हम कीमत की बात करें तो मारुति ने बड़ा दांव खेला है। मारुति सुजुकी ई विटारा की एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है। वहीं, हुंडई क्रेटा EV के लिए आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। इसकी कीमत 18.02 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख रुपये तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मारुति अपनी कार के साथ 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम भी दे रही है। इससे कार की शुरुआती कीमत महज 10.99 लाख रुपये रह जाती है।
कुछ ऐसा है डाइमेंशन
डिजाइन और स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक लंबाई और ऊंचाई में मारुति से बड़ी है। वहीं, मारुति e Vitara चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में आगे निकल जाती है। अगर आप सामान रखने के शौकीन हैं तो क्रेटा में आपको 127 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। साथ ही, खराब सड़कों पर चलने के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक का ग्राउंड क्लीयरेंस मारुति के मुकाबले 15mm ज्यादा बेहतर है। यह इसे भारतीय रास्तों के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है।
रेंज के मामले में कौन बेहतर
पावरट्रेन की बात करें तो दोनों ही SUVs दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ आती हैं। मारुति ई विटारा में 49kWh और 61kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 543 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। जबकि हुंडई क्रेटा ईवी में 42kWh और 51.4kWh का बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। यह सिंगल चार्ज पर 510 किलोमीटर तक रेंज देने का दावा करती है।। कुल मिलाकर देखें तो अगर आपका बजट कम है और आप नई तकनीक आमाना चाहते हैं तो मारुति e Vitara एक बढ़िया ऑप्श है। लेकिन अगर आप ज्यादा स्पेस, प्रीमियम फील और भरोसेमंद क्रेटा ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो हुंडई क्रेटा ईवी आपकी पहली पसंद हो सकती है।
