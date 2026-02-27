Maruti e Vitara vs Hyundai Creta EV: जानिए आपके बजट के लिए कौन है 'पैसा वसूल' इलेक्ट्रिक कार

Feb 27, 2026 12:21 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार तेज होती जा रही है। बता दें कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara को लॉन्च कर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। मारुति का लक्ष्य उन युवा ग्राहकों को लुभाना है जो कम बजट में एक दमदार और 'वैल्यू-फॉर-मनी' इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं। लेकिन e Vitara के लिए यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। बाजार में इसे कड़ी टक्कर देने के लिए दक्षिण कोरियाई दिग्गज हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta EV) मैदान में खड़ी है। आइए दोनों कारों की तुलना करते हैं विस्तार से।

कीमत के मामले में कौन आगे? अगर हम कीमत की बात करें तो मारुति ने बड़ा दांव खेला है। मारुति सुजुकी ई विटारा की एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है। वहीं, हुंडई क्रेटा EV के लिए आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। इसकी कीमत 18.02 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख रुपये तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मारुति अपनी कार के साथ 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम भी दे रही है। इससे कार की शुरुआती कीमत महज 10.99 लाख रुपये रह जाती है।

कुछ ऐसा है डाइमेंशन डिजाइन और स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक लंबाई और ऊंचाई में मारुति से बड़ी है। वहीं, मारुति e Vitara चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में आगे निकल जाती है। अगर आप सामान रखने के शौकीन हैं तो क्रेटा में आपको 127 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। साथ ही, खराब सड़कों पर चलने के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक का ग्राउंड क्लीयरेंस मारुति के मुकाबले 15mm ज्यादा बेहतर है। यह इसे भारतीय रास्तों के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है।