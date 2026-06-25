भारतीयों से ज्यादा विदेशियों को पसंद आ रही मारुति की ये कार, 35000 लोग खरीद चुके; यहां 7000 यूनिट बिकीं
वाहन डेटा के अनुसार, मारुति ने जनवरी से मई के बीच अपने ग्राहकों को ई-विटारा की 4,450 यूनिट्स डिलीवर की हैं। जनवरी में 224 यूनिट्स से शुरुआत करते हुए, ई-विटारा की बिक्री हर महीने बढ़ी है। फरवरी में इसकी 227 यूनिट्स, मार्च में 1,008 यूनिट्स, अप्रैल में 1,333 यूनिट्स और मई में 1,658 यूनिट्स बिकीं।
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए उसकी एकमात्र इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा धीरे-धीरे कामयाबी का रास्ता त कर रही है। दरअसल, मई 2026 में इसकी 1,439 यूनिट बिकीं। जिससे इस इलेक्ट्रिक SUV की होलसेल बिक्री 7,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई। इस कैलेंडर ईयर के पहले 5 महीनों में सबसे ज्यादा मंथली होलसेल बिक्री मार्च में 2,254 यूनिट्स के साथ रही। इसकी अब तक कुल 7,097 यूनिट बिक चुकी हैं। वहीं, इसकी 35,000 यूनिट एक्सपोर्ट भी हुई हैं। खास बात ये है कि कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर 2% का हो गया है। बता दें कि मई में इस सेगमेंट में 376,880 यूनिट बिकी थीं।
|मारुति सुजुकी ई-विटारा की भारत में सेल्स
|महीना
|यूनिट
|चेंज % MoM
|जनवरी 2026
|528
|-
|फरवरी 2026
|870
|65
|मार्च 2026
|2,254
|159%
|अप्रैल 2026
|2006
|-11%
|मई 2026
|1,439
|-28%
|टोटल
|7,097
|-
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 19.49 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.7 लाख
रिटेल सेल्स के मामले में वाहन डेटा के अनुसार, मारुति सुज़ुकी ने जनवरी से मई के बीच अपने ग्राहकों को ई-विटारा की 4,450 यूनिट्स डिलीवर की हैं। जनवरी में 224 यूनिट्स से शुरुआत करते हुए, ई-विटारा की बिक्री हर महीने बढ़ी है। फरवरी में इसकी 227 यूनिट्स, मार्च में 1,008 यूनिट्स, अप्रैल में 1,333 यूनिट्स और मई में 1,658 यूनिट्स बिकीं।
|मारुति सुजुकी यूटिलिटी व्हीकल सेल्स मई 2026
|मॉडल
|मई 2026
|मई 2025
|चेंज % YoY
|फ्रोंक्स
|20,686
|13,584
|52%
|अर्टिगा
|20,350
|16,140
|26%
|ब्रेजा
|13,425
|15,566
|-14%
|विक्टोरिस
|10,853
|-
|-
|ग्रैंड विटारा
|7,927
|5,197
|53%
|XL6
|3,770
|3,507
|7%
|ई-विटारा
|1,439
|-
|-
|जिम्नी
|516
|682
|-24%
|इनविक्टो
|301
|223
|35%
|टोटल
|79,267
|54,899
|44%
कंपनी ने 30,000 तक महंगा कर दिया
मारुति ई-विटारा को खरीदना अब 30,000 रुपए तक महंगा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एंट्री-लेवल डेल्टा वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 16 लाख रुपए ही रहेगी। वहीं, जेटा वैरिएंट 30,000 रुपए का इजाफा किया गया है। अल्फा और अल्फा डुअल-टोन वैरिएंट को खरीदना 20,000 रुपए तक महंगा हुआ है। बता दें भारत में इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा हैरियर EV, MG विंडसर EV, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE6, विनफास्ट VF 6 और MG ZS EV जैसे मॉडल से होता है।
दो बैटरी पैक ऑप्शन और 543km रेंज
इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh शामिल है। छोटा बैटरी पैक एंट्री-लेवल डेल्टा ट्रिम के साथ उपलब्ध है। इसमें 144hp/193Nm फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर है। वहीं, जेटा और अल्फा ट्रिम बड़े 61kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं जो ज्यादा पावरफुल 174hp/193Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। 49kWh बैटरी के साथ 440km की रेंज और 61kWh बैटरी के साथ 543km तक रेंज देती है।
इसे 6 मोनोटोन और 4 डुअल-टोन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसके सभी 10 कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आर्कटिक व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, ग्रैंडियर ग्रे, लैंड ब्रीज, ऑपुलेंट रेड और स्प्लेंडिड सिल्वर जैसे मोनोटोन ऑप्शन शामिल हैं। नेक्सा ब्लू और ब्लूइश ब्लैक कलर्स को छोड़कर, बाकी सभी कलर्स डुअल-टोन रूफ के साथ आते हैं। चलिए अब इसके सभी वैरिएंट के फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं।
मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स
1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)
10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
4 स्पीकर
रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
PM2.5 एयर फिल्टर
ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई
7 एयरबैग
फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)
टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)
हिल होल्ड कंट्रोल
EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS
ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज
40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें
कीलेस एंट्री
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)
माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर
लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम
फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट
स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट
आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर
ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट
फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट
LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)
LED फॉग लैंप, LED टेल-लाइट
एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील
रूफ पर लगा स्पॉइलर
शार्क-फिन एंटीना
डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
ऑटोमैटिक वाइपर
2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)
डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे
वायरलेस फोन चार्जर
रियर पार्किंग कैमरा
पार्सल ट्रे
3. मारुति ई-विटारा अल्फा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)
जेटा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे
लेवल 2 ADAS
360-डिग्री कैमरा
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
फिक्स्ड ग्लास पैन ऑन रूफ
8-स्पीकर्स इनफिनिटी साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर
सेमी-लेदरेट सीट अपहोस्ट्री
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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