₹16 लाख की ई-विटारा खरीदने लिया ₹13 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक इतनी बनेगी EMI; यहां समझें
बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए 3 लाख का डाउन पेमेंट करके 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 13 लाख रुपए की 6 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5%, 10% और 10.5% का इंटरेस्ट रेट के साथ समझा रहे हैं।
मारुति सुजुकी की ऑल इलेक्ट्रिक ई-विटारा SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए है। कंपनी ने इसे तीन वैरिएंट में लॉन्च किया है। जिसमें डेल्टा, जेटा और अल्फा शामिल हैं। टॉप वैरिएंट के लिए इसकी कीमतें 19.79 लाख रुपए तक हैं। कंपनी ने इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन लॉन्च किया है। जिसमें 49kWh और 61kWh शामिल है। ये कार 49kWh बैटरी के साथ 440km की रेंज और 61kWh बैटरी के साथ 543km तक रेंज देती है। ऐसे में आप भी इसके बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब हम आपको इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन समझा रहे हैं।
आप इसके बेस वैरिएंट डेल्टा (16 लाख रुपए) को खरीदने के लिए 3 लाख का डाउन पेमेंट करके 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 13 लाख रुपए की 6 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5%, 10% और 10.5% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8%
|3 साल
|₹40,737
|8%
|4 साल
|₹31,737
|8%
|5 साल
|₹26,359
|8%
|6 साल
|₹22,793
|8%
|7 साल
|₹20,262
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 40,737 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 31,737 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 26,359 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 22,793 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 20,262 रुपए बनेगी।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|8.50%
|3 साल
|₹41,038
|8.50%
|4 साल
|₹32,043
|8.50%
|5 साल
|₹26,671
|8.50%
|6 साल
|₹23,112
|8.50%
|7 साल
|₹20,587
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 41,038 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 32,043 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 26,671 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 23,112 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 20,587 रुपए बनेगी।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9%
|3 साल
|₹41,340
|9%
|4 साल
|₹32,351
|9%
|5 साल
|₹26,986
|9%
|6 साल
|₹23,433
|9%
|7 साल
|₹20,916
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 41,340 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 32,351 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 26,986 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 23,433 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 20,916 रुपए बनेगी।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|9.50%
|3 साल
|₹41,643
|9.50%
|4 साल
|₹32,660
|9.50%
|5 साल
|₹27,302
|9.50%
|6 साल
|₹23,757
|9.50%
|7 साल
|₹21,247
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 41,643 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 32,660 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 27,302 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 23,757 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 21,247 रुपए बनेगी।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|10%
|3 साल
|₹41,947
|10%
|4 साल
|₹32,971
|10%
|5 साल
|₹27,621
|10%
|6 साल
|₹24,084
|10%
|7 साल
|₹21,582
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 41,947 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 32,971 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 27,621 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 24,084 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 21,582 रुपए बनेगी।
|₹13 लाख के लोन पर EMI का गणित
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|EMI (मंथली)
|10.50%
|3 साल
|₹42,253
|10.50%
|4 साल
|₹33,284
|10.50%
|5 साल
|₹27,942
|10.50%
|6 साल
|₹24,413
|10.50%
|7 साल
|₹21,919
मारुति सुजुकी ई-विटारा के बेस वैरिएंट डेल्टा को खरीदने के लिए आप 10.5% के इंटरेस्ट रेट पर 13 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 42,253 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 33,284 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 27,942 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 24,413 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 21,919 रुपए बनेगी।
