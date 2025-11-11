2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा, 500Km होगी रेंज! जानिए कीमत

संक्षेप: भारतीय बाजार के लिए मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का इंतजार अगले महीने खत्म होने वाला है। दरअसल, ये कार 2 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। इससे पहले कंपनी के MD और CEO, हिसाशी ताकेउची ने अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई विटारा के लॉन्च महीने की पुष्टि की थी।

Tue, 11 Nov 2025 07:46 PM

भारतीय बाजार के लिए मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का इंतजार अगले महीने खत्म होने वाला है। दरअसल, ये कार 2 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। इससे पहले कंपनी के MD और CEO, हिसाशी ताकेउची ने अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई विटारा के लॉन्च महीने की पुष्टि की थी। हालांकि, तब उन्होंने इसकी लॉन्च डेट का एलान नहीं किया था। मारुति ई विटारा की कीमत की घोषणा इस साल की शुरुआत में होने की उम्मीद थी, लेकिन बैटरी सप्लाई और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों के कारण इसमें लगातार देरी होती चली गई।

यह मिडसाइज SUV जापानी कार मैन्युफैक्चरर की भारत के लिए पहली EV है। इसे गुजरात में इसके हंसलपुर प्लांट में बनाया जाता है। अगस्त में एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद से ई विटारा की लगभग 7,000 यूनिट्स विदेशों में भेजी जा चुकी हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम इसका सबसे बड़ा आयातक है। इंटरनेशनल कार बाजारों में सुजुकी ई विटारा दो बैटरी ऑप्शन 49kWh और 61kWh के साथ आती है। ये बैटरी सामने एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती हैं, लेकिन बड़े यूनिट को डुअल-मोटर सेटअप के साथ भी ऑप्शन किया जा सकता है जो AWD को सक्षम बनाता है, जिसे सुजुकी ने AllGrip-e नाम दिया है।

ई विटारा FWD 49kWh यूनिट के साथ 144hp और 61kWh बैटरी के साथ 174hp बनाती है और रेंज-टॉपिंग AWD वर्जन में पिछले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ा गया है, जिससे कुल 184hp बनता है। WLTP साइकिल पर ई विटारा 61kWh FWD की रेंज 428km और AWD वर्जन की रेंज 394km है। एंट्री-लेवल 49kWh FWD वैरिएंट की रेंज 344km है। जैसा कि पहले बताया गया था, FWD ई विटारा शुरू में भारत में बड़े बैटरी पैक के साथ आएगी, जो 500km से ज्यादा की ARAI रेटेड रेंज देगी। इसके ट्विन-मोटर वर्जन बाद में आने की उम्मीद है।