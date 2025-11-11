Hindustan Hindi News
2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा, 500Km होगी रेंज! जानिए कीमत

Tue, 11 Nov 2025 07:46 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के लिए मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का इंतजार अगले महीने खत्म होने वाला है। दरअसल, ये कार 2 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। इससे पहले कंपनी के MD और CEO, हिसाशी ताकेउची ने अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई विटारा के लॉन्च महीने की पुष्टि की थी। हालांकि, तब उन्होंने इसकी लॉन्च डेट का एलान नहीं किया था। मारुति ई विटारा की कीमत की घोषणा इस साल की शुरुआत में होने की उम्मीद थी, लेकिन बैटरी सप्लाई और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों के कारण इसमें लगातार देरी होती चली गई।

यह मिडसाइज SUV जापानी कार मैन्युफैक्चरर की भारत के लिए पहली EV है। इसे गुजरात में इसके हंसलपुर प्लांट में बनाया जाता है। अगस्त में एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद से ई विटारा की लगभग 7,000 यूनिट्स विदेशों में भेजी जा चुकी हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम इसका सबसे बड़ा आयातक है। इंटरनेशनल कार बाजारों में सुजुकी ई विटारा दो बैटरी ऑप्शन 49kWh और 61kWh के साथ आती है। ये बैटरी सामने एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती हैं, लेकिन बड़े यूनिट को डुअल-मोटर सेटअप के साथ भी ऑप्शन किया जा सकता है जो AWD को सक्षम बनाता है, जिसे सुजुकी ने AllGrip-e नाम दिया है।

ई विटारा FWD 49kWh यूनिट के साथ 144hp और 61kWh बैटरी के साथ 174hp बनाती है और रेंज-टॉपिंग AWD वर्जन में पिछले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ा गया है, जिससे कुल 184hp बनता है। WLTP साइकिल पर ई विटारा 61kWh FWD की रेंज 428km और AWD वर्जन की रेंज 394km है। एंट्री-लेवल 49kWh FWD वैरिएंट की रेंज 344km है। जैसा कि पहले बताया गया था, FWD ई विटारा शुरू में भारत में बड़े बैटरी पैक के साथ आएगी, जो 500km से ज्यादा की ARAI रेटेड रेंज देगी। इसके ट्विन-मोटर वर्जन बाद में आने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि मारुति 61kWh 2WD वर्जन की कीमत ज्यादा पावरफुल मोटर के साथ 25 लाख रुपए रखेगी। बेस 49kWh वैरिएंट, जिसके दिसंबर में साथ में लॉन्च होने की उम्मीद है। उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है। मारुति ई विटारा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एंट्री करेगी, जिसमें टाटा कर्व EV (17.49 लाख से 22.24 लाख रुपए), MG ZS EV (17.99 लाख से 20.50 लाख रुपए), हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (18.02 लाख से 24.40 लाख रुपए) और महिंद्रा BE 6 (18.9 लाख से 27.65 लाख रुपए) जैसी कारें शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
