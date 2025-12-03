विटारा, क्रेटा या नेक्सन... जानिए किस इलेक्ट्रिक SUV की रेंज सबसे ज्यादा? खरीदने से पहले जरूर देखें
-विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी।
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा फाइनली लॉन्च हो गई है। भले ही कंपनी ने इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन इसके BaaS प्रोग्राम की डिटेल को शेयर कर दिया है। साथ ही, इसकी सेफ्टी और ARAI रेंज से भी पर्दा उठा दिया है। ई-विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी। ऐसे में इन तीनों कारों में किस कार की रेंज सबसे बेहतर होगी, चलिए जानते हैं।
|मारुति ई विटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक Vs टाटा नेक्सन EV
|बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन
|मॉडल
|बैटरी पैक
|ARAI रेंज
|मारुति ई विटारा
|61kWh
|543km
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|51.4 kWh
|510Km
|टाटा नेक्सन EV
|46.08 kWh
|489km
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 25.51 - 29.22 लाख
मारुति ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन की बात करें तो मारुति ई विटारा में सबसे बड़ा बैटरी पैक 61kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 543km है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा बैटरी पैक 51.4 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 510Km है। टाटा नेक्सन EV में सबसे बड़ा बैटरी पैक 46.08 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 489km है।
मारुति सुजुकी ई विटारा के फीचर्स
SUV के इंटीरियर में वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर वाला फ्लोटिंग कंसोल, इनफिनिटी का साउंड जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस होगी। बात करें इसके इंटीरियर को तो इसमें हाई क्वालिटी मटीरियल के साथ डुअल टोन फिनिश है। इसमें दो-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रोम बेजेल के साथ चार सीधे AC वेंट हैं। इंटीरियर में चारों ओर ग्लॉस ब्लैक टच का इस्तेमाल ई विटारा के केबिन को और भी प्रीमियम बनाता है।
मारुति सुजुकी ई विटारा कई ड्राइव मोड्स के साथ आती है। इसमें ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं। ईको मोड सबसे ज्यादा रेंज देता है, जबकि स्पोर्ट मोड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नॉर्मल मोड दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। इसके अलावा, रीजेन मोड भी हैं और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए स्नो मोड भी दिया गया है। यानी इसे हर तरह के रास्तों पर दौड़ाने के लिए तैयार किया गया है।
मारुति सुजुकी ई विटारा की सेफ्टी
मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।