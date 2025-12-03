Hindustan Hindi News
विटारा, क्रेटा या नेक्सन... जानिए किस इलेक्ट्रिक SUV की रेंज सबसे ज्यादा? खरीदने से पहले जरूर देखें

संक्षेप:

-विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी।

Wed, 3 Dec 2025 03:52 PMNarendra Jijhontiya
मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा फाइनली लॉन्च हो गई है। भले ही कंपनी ने इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन इसके BaaS प्रोग्राम की डिटेल को शेयर कर दिया है। साथ ही, इसकी सेफ्टी और ARAI रेंज से भी पर्दा उठा दिया है। ई-विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी। ऐसे में इन तीनों कारों में किस कार की रेंज सबसे बेहतर होगी, चलिए जानते हैं।

मारुति ई विटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक Vs टाटा नेक्सन EV
बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन
मॉडलबैटरी पैकARAI रेंज
मारुति ई विटारा61kWh543km
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक51.4 kWh510Km
टाटा नेक्सन EV46.08 kWh489km

मारुति ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन की बात करें तो मारुति ई विटारा में सबसे बड़ा बैटरी पैक 61kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 543km है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा बैटरी पैक 51.4 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 510Km है। टाटा नेक्सन EV में सबसे बड़ा बैटरी पैक 46.08 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 489km है।

ये भी पढ़ें:डस्टर के रियल माइलेज की डिटेल आई सामने, 26 जनवरी को भारत में होगी लॉन्च

मारुति सुजुकी ई विटारा के फीचर्स

SUV के इंटीरियर में वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर वाला फ्लोटिंग कंसोल, इनफिनिटी का साउंड जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस होगी। बात करें इसके इंटीरियर को तो इसमें हाई क्वालिटी मटीरियल के साथ डुअल टोन फिनिश है। इसमें दो-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रोम बेजेल के साथ चार सीधे AC वेंट हैं। इंटीरियर में चारों ओर ग्लॉस ब्लैक टच का इस्तेमाल ई विटारा के केबिन को और भी प्रीमियम बनाता है।

मारुति सुजुकी ई विटारा कई ड्राइव मोड्स के साथ आती है। इसमें ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं। ईको मोड सबसे ज्यादा रेंज देता है, जबकि स्पोर्ट मोड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नॉर्मल मोड दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। इसके अलावा, रीजेन मोड भी हैं और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए स्नो मोड भी दिया गया है। यानी इसे हर तरह के रास्तों पर दौड़ाने के लिए तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें:ईयरएंड डिस्काउंट आते सबसे सस्ती हो गई ये कार, पूरे ₹87000 का फायदा मिल रहा

मारुति सुजुकी ई विटारा की सेफ्टी
मारुति ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें लेवल 2 ADAS सूट जिसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अन्य फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिस्क ब्रेक, ऑटो-होल्ड फक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एग्जॉस्ट व्हीकल अलार्म सिस्टम (AVAS) - पैदल यात्रियों के लिए शामिल है।

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
