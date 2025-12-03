विटारा, क्रेटा या नेक्सन... जानिए किस इलेक्ट्रिक SUV की रेंज सबसे ज्यादा? खरीदने से पहले जरूर देखें

संक्षेप: -विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी।

Wed, 3 Dec 2025 03:52 PM

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा फाइनली लॉन्च हो गई है। भले ही कंपनी ने इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया, लेकिन इसके BaaS प्रोग्राम की डिटेल को शेयर कर दिया है। साथ ही, इसकी सेफ्टी और ARAI रेंज से भी पर्दा उठा दिया है। ई-विटारा के लॉन्च के साथ ये भी कन्फर्म हो गया है कि इसकी सीधा मुकाबला हुंडी क्रेटा इलेक्ट्रिक से होने वाला है। क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैसे, ई-विटारा टाटा मोटर्स की नेक्सन EV को भी टक्कर देगी। ऐसे में इन तीनों कारों में किस कार की रेंज सबसे बेहतर होगी, चलिए जानते हैं।

मारुति ई विटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक Vs टाटा नेक्सन EV बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन मॉडल बैटरी पैक ARAI रेंज मारुति ई विटारा 61kWh 543km हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक 51.4 kWh 510Km टाटा नेक्सन EV 46.08 kWh 489km

मारुति ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा नेक्सन EV के बैटरी पैक और रेंज कम्पेरिजन की बात करें तो मारुति ई विटारा में सबसे बड़ा बैटरी पैक 61kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 543km है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा बैटरी पैक 51.4 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 510Km है। टाटा नेक्सन EV में सबसे बड़ा बैटरी पैक 46.08 kWh का मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज पर इसकी ARAI रेंज 489km है।

मारुति सुजुकी ई विटारा के फीचर्स SUV के इंटीरियर में वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर वाला फ्लोटिंग कंसोल, इनफिनिटी का साउंड जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस होगी। बात करें इसके इंटीरियर को तो इसमें हाई क्वालिटी मटीरियल के साथ डुअल टोन फिनिश है। इसमें दो-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रोम बेजेल के साथ चार सीधे AC वेंट हैं। इंटीरियर में चारों ओर ग्लॉस ब्लैक टच का इस्तेमाल ई विटारा के केबिन को और भी प्रीमियम बनाता है।

मारुति सुजुकी ई विटारा कई ड्राइव मोड्स के साथ आती है। इसमें ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं। ईको मोड सबसे ज्यादा रेंज देता है, जबकि स्पोर्ट मोड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नॉर्मल मोड दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। इसके अलावा, रीजेन मोड भी हैं और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए स्नो मोड भी दिया गया है। यानी इसे हर तरह के रास्तों पर दौड़ाने के लिए तैयार किया गया है।