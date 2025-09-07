Maruti Dzire Tentative Price after New GST Rate List from 22 September 2025, check all details मारुति डिजायर लेने वाले थम जाएं! 22 सितंबर के बाद होगी ₹86,800 की बचत; GST घटते ही सबसे सस्ता होगा ये वैरिएंट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Dzire Tentative Price after New GST Rate List from 22 September 2025, check all details

मारुति डिजायर लेने वाले थम जाएं! 22 सितंबर के बाद होगी ₹86,800 की बचत; GST घटते ही सबसे सस्ता होगा ये वैरिएंट

मारुति डिजायर लेने वाले लोग 22 सितंबर 2025 तक थम जाएं। जी हां, क्योंकि 22 सितंबर के बाद डिजायर पर 86,800 रुपये तक की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं कि GST घटने के बाद मारुति डिजायर की कीमत कितनी होगी?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 07:09 PM
भारत में GST 2.0 सुधार के लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मच गई है। कई कंपनियां अपने वाहनों की कीमतें घटाकर ग्राहकों को फायदा पहुंचा रही हैं। अब इसी कड़ी में देश की सबसे पॉपुलर सेडान में से एक मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) भी और सस्ती हो गई है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि GST घटने के बाद इस कार की कीमत में कितने का अंतर आएगा?

नई GST दरों का असर

न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत 1200cc तक की पेट्रोल गाड़ियों और 1500cc तक की डीजल गाड़ियों (लंबाई 4 मीटर से कम) पर अब 18% GST लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स लागू था। इसका सीधा फायदा मारुति डिजायर (Maruti Dzire) जैसे कॉम्पैक्ट सेडान ग्राहकों को मिलेगा।

कितनी सस्ती हुई मारुति डिजायर?

नई लीक हुई लिस्ट के अनुसार, मारुति डिजायर (Maruti Dzire) के सभी वैरिएंट्स पर करीब 8.5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि सबसे बड़ा फायदा ZXI प्लस पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पर मिलेगा, जिसकी कीमत में करीब 86,800 तक की कमी आएगी। बाकी वैरिएंट पर भी 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक की कटौती संभव है।

डिजायर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों?

मारुति डिजायर (Maruti Dzire) लंबे समय से भारत की बेस्ट-सेलिंग सेडान रही है। इसके पीछे दमदार माइलेज (पेट्रोल + CNG विकल्प), बेहतरीन रियर सीट कम्फर्ट, आसान मेंटेनेंस एंड सर्विस नेटवर्क, न्यू सेफ्टी फीचर्स एंड डिजाइन अपग्रेड्स कारण हैं।

मार्केट पर क्या होगा असर?

इस GST कटौती से उम्मीद है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में मारुति डिजायर (Maruti Dzire) की बिक्री और तेजी से बढ़ेगी। सेडान सेगमेंट पिछले कुछ सालों से SUV की वजह से पीछे छूट रहा था, अब फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।

कुल मिलाकर अगर आप लंबे समय से एक किफायती और भरोसेमंद फैमिली सेडान खरीदने का सोच रहे थे, तो 22 सितंबर के बाद डिजायर (Dzire) लेना आपके लिए सबसे बेहतर मौका हो सकता है।

नोट- मारुति कंपनी संभावित प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ वैरिएंट की कीमतों को राउंड फिगर में भी एडजस्ट कर सकती है।

