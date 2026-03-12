Hindustan Hindi News
इस कार के सामने नहीं टिक पाईं क्रेटा, नेक्सन, स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा; FY2026 में पहली बार बनेगी नं-1

Mar 12, 2026 05:17 pm IST
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए उसकी डिजायर सेडान नया इतिहास बनाने को तैयार है। साथ ही, जो लोग देश में सेडान सेगमेंट को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर भी ताला लगाने को तैयार है। दरअसल, FY2026 जल्द होने में अब सिर्फ मार्च का महीना ही बाकी है।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए उसकी डिजायर सेडान नया इतिहास बनाने को तैयार है। साथ ही, जो लोग देश में सेडान सेगमेंट को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर भी ताला लगाने को तैयार है। दरअसल, FY2026 जल्द होने में अब सिर्फ मार्च का महीना ही बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें भारतीय पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स पर हैं। खास बात ये है कि 11 महीने के दौरान ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट में मारुति डिजायर किसी फाइनेंशियल ईयर में पहली बार नंबर-1 का ताज पहनने को तैयार है। इसे अब तक साल-दर-साल के आधार पर 39% की ग्रोथ मिल चुकी है।

FY2026 के 11 महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
मॉडलFY2026FY2025YoY % चेंज
मारुति डिजायर2,07,9061,49,56139%
टाटा नेक्सन1,96,2441,46,72334%
हुंडई क्रेटा1,84,0831,76,8124%
मारुति अर्टिगा1,81,7831,74,1704%
मारुति स्विफ्ट1,70,8041,61,8956%
महिंद्रा स्कॉर्पियो1,64,2221,50,9299%
मारुति ब्रेजा1,63,9741,72,617-5%
मारुति वैगनआर1,63,1091,81,276-10%
टाटा पंच1,63,0031,78,853-9%
मारुति फ्रोंक्स1,56,8231,52,5473%
मारुति बलेनो1,56,1681,54,8041%
मारुति ईको1,28,4361,25,2633%
महिंद्रा थार और रॉक्स1,15,38975,89852%
हुंडई वेन्यू1,06,5901,08,672-2%
महिंद्रा बोलेरो1,00,34886,71916%

FY2026 के 11 महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बात करें तो मारुति डिजायर की अब तक 2,07,906 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,49,561 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 39% की YoY ग्रोथ मिली है। टाटा नेक्सन की अब तक 1,96,244 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,46,723 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 34% की YoY ग्रोथ मिली है। हुंडई क्रेटा की अब तक 1,84,083 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,76,812 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 4% की YoY ग्रोथ मिली है।

मारुति अर्टिगा की अब तक 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,74,170 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 4% की YoY ग्रोथ मिली है। मारुति स्विफ्ट की अब तक 1,70,804 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,61,895 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 6% की YoY ग्रोथ मिली है। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अब तक 1,64,222 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,50,929 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 9% की YoY ग्रोथ मिली है।

मारुति ब्रेजा की अब तक 1,63,974 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,72,617 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 5% की YoY डिग्रोथ मिली है। मारुति वैगनआर की अब तक 1,63,109 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,81,276 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 10% की YoY डिग्रोथ मिली है। टाटा पंच की अब तक 1,63,003 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,78,853 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 9% की YoY डिग्रोथ मिली है।

मारुति फ्रोंक्स की अब तक 1,56,823 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,52,547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 3% की YoY ग्रोथ मिली है। मारुति बलेनो की अब तक 1,56,168 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,54,804 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 1% की YoY ग्रोथ मिली है। मारुति ईको की अब तक 1,28,436 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,25,263 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 3% की YoY ग्रोथ मिली है।

महिंद्रा थार और रॉक्स की अब तक 1,15,389 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 75,898 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 52% की YoY ग्रोथ मिली है। हुंडई वेन्यू की अब तक 1,06,590 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 1,08,672 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 2% की YoY डिग्रोथ मिली है। महिंद्रा बोलेरो की अब तक 1,00,348 यूनिट बिक चुकी हैं, जबकि FY2025 में इसकी 86,719 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे अभी 16% की YoY ग्रोथ मिली है।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफीट फीचर्स दिए हैं।

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।

