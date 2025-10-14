Hindustan Hindi News
Maruti Dzire Rs 2,500 Discount October 2025

देशभर में धड़ल्ले से बिक रही नंबर-1 डिजायर, इस महीने कंपनी ने सस्ता भी कर दिया; कीमत ₹6.25 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर में अपनी नंबर-1 कार डिजायर पर भी डिस्कांउट दे रही है। इस महीने इसे खरीदने पर 2,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। डिजायर पिछले 4 महीने के दौरान 3 बार देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। नए GST 2.0 के बाद इस कार को खरीदना भी सस्ता हुआ है।

Tue, 14 Oct 2025 09:19 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर में अपनी नंबर-1 कार डिजायर पर भी डिस्कांउट दे रही है। इस महीने इसे खरीदने पर 2,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। डिजायर पिछले 4 महीने के दौरान 3 बार देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। नए GST 2.0 के बाद इस कार को खरीदना भी सस्ता हुआ है। इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 6,83,999 रुपए से घटकर 6,25,600 रुपए हो गई है। इस पर अब 87,700 रुपए तक का फायदा मिल रही है। बता दें कि ये मारुति की पहली ऐसी कार है जिसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट पर आया ताबड़तोड़ डिस्काउंट, दीवाली पर मिल रही ₹48750 सस्ती

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:34Km का माइलेज और 6 एयरबैग्स की सेफ्टी, ₹4.70 लाख की कार पर ₹52,500 की छूट

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

