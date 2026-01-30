इस देसी कार के विदेशी भी दीवाने, बिक्री में मिली 518% की ग्रोथ; कीमत ₹6.25 लाख, माइलेज 33Km
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए डिजायर सेल्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2025 में देश की नंबर-1 कार रही। वैसे, इसकी डिमांड घरेलू बाजार के साथ देश के बाहर भी बढ़ रही है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इसकी 3,489 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि सालभर पहले यानी दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसे 518% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान इसके CNG मॉडल की 89,015 यूनिट बिकीं। इसका माइलेज 33Km से भी ज्यादा है।
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।
डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफीट फीचर्स दिए हैं।
नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए से शुरू है।
