देश की नंबर-1 सेडान डिजायर सस्ते में खरीदने का मौका, कंपनी ने अक्टूबर की तुलना में डिस्काउंट चार गुना किया
संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने नवंबर में अपनी और देश की नंबर-1 सेडान डिजायर के लिए भी डिस्कांउट का एलान कर दिया है। इस महीने इसे खरीदने पर 10,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि अक्टूबर में इस पर सिर्फ 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रही थी।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने नवंबर में अपनी और देश की नंबर-1 सेडान डिजायर के लिए भी डिस्कांउट का एलान कर दिया है। इस महीने इसे खरीदने पर 10,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। खास बात ये है कि अक्टूबर में इस पर सिर्फ 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रही थी। ग्राहकों के लिए अच्छी बात ये है कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर एक जैसा डिस्काउंट दे रही है। डिजायर पिछले 5 महीने के दौरान 3 बार देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.26 लाख से 9.31 लाख रुपए तक हैं। डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।
डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
