360° कैमरा, सनरूफ, CNG से 33Km+ माइलेज, 9-इंच टचस्क्रीन; ₹6.31 लाख की मारुति कार विदेश ने जमकर बिकी

सेडान के एक्सपोर्ट की बात करें तो इस लिस्ट को देश के सबसे पॉपुलर मॉडल मारुति डिजायर ने टॉप किया है। ये देश के साथ विदेशी बाजार में भी नंबर-1 सेडान बनकर सामने आई। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही।

भारत से विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट होने वाली कारों की सेल्स का डाटा आ गया है। इस लिस्ट में मारुति जिम्नी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार रही। इसकी 9,124 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 6,215 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,909 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। हालांकि, हम यहां सेडान के एक्सपोर्ट की बात करने वाले हैं। सेडान एक्सपोर्ट की लिस्ट को देश के सबसे पॉपुलर मॉडल मारुति डिजायर ने टॉप किया है। ये देश के साथ विदेशी बाजार में भी नंबर-1 सेडान बनकर सामने आई। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही।

टॉप सेलिंग सेडान एक्सपोर्ट सितंबर 2026 नं मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY 1 मारुति डिजायर 8,430 3,523 4,907 139.29 2 हुंडई वरना 6,596 6,082 514 8.46 3 हुंडई ऑरा 4,376 4,633 -257 -5.55 4 फॉक्सवैगन वर्टूस 3,653 2,515 1,138 45.25 5 निसान सनी 3,319 4,494 -1,175 -26.15 6 होंडा सिटी 1,057 1,333 -276 -20.71

टॉप सेलिंग सेडान एक्सपोर्ट की बात करें तो मारुति डिजायर की सितंबर 2026 में 8,430 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 3,523 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 4,907 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 139.29% की ग्रोथ मिली। हुंडई वरना की सितंबर 2026 में 6,596 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 6,082 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 514 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.46% की ग्रोथ मिली।

हुंडई ऑरा की सितंबर 2026 में 4,376 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 4,633 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 257 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.55% की डिग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन वर्टूस की सितंबर 2026 में 3,653 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 2,515 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,138 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 45.25% की ग्रोथ मिली।

निसान सनी की सितंबर 2026 में 3,319 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 4,494 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,175 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 26.15% की डिग्रोथ मिली। होंडा सिटी की सितंबर 2026 में 1,057 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 1,333 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 276 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.71% की डिग्रोथ मिली।

मारुति डिजायर का इंजन और माइलेज

डिजायर में 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80bhp का पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 26.13 Kmpl और CNG का माइलेज 33.73 km/kg तक है। खास बात ये है कि अब इसके CNG वैरिएंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है।

मारुति डिजायर के फीचर्स

इसमें अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ LED हेडलाइट्स मिलते हैं। दूसरे फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसमें एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट और वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन मिलता है। इसमें रियर AC वेंट्स और सनरूफ भी दी है।