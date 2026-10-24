360° कैमरा, सनरूफ, CNG से 33Km+ माइलेज, 9-इंच टचस्क्रीन; ₹6.31 लाख की मारुति कार विदेश ने जमकर बिकी
सेडान के एक्सपोर्ट की बात करें तो इस लिस्ट को देश के सबसे पॉपुलर मॉडल मारुति डिजायर ने टॉप किया है। ये देश के साथ विदेशी बाजार में भी नंबर-1 सेडान बनकर सामने आई। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही।
भारत से विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट होने वाली कारों की सेल्स का डाटा आ गया है। इस लिस्ट में मारुति जिम्नी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार रही। इसकी 9,124 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 6,215 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,909 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। हालांकि, हम यहां सेडान के एक्सपोर्ट की बात करने वाले हैं। सेडान एक्सपोर्ट की लिस्ट को देश के सबसे पॉपुलर मॉडल मारुति डिजायर ने टॉप किया है। ये देश के साथ विदेशी बाजार में भी नंबर-1 सेडान बनकर सामने आई। ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही।
|टॉप सेलिंग सेडान एक्सपोर्ट सितंबर 2026
|नं
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति डिजायर
|8,430
|3,523
|4,907
|139.29
|2
|हुंडई वरना
|6,596
|6,082
|514
|8.46
|3
|हुंडई ऑरा
|4,376
|4,633
|-257
|-5.55
|4
|फॉक्सवैगन वर्टूस
|3,653
|2,515
|1,138
|45.25
|5
|निसान सनी
|3,319
|4,494
|-1,175
|-26.15
|6
|होंडा सिटी
|1,057
|1,333
|-276
|-20.71
टॉप सेलिंग सेडान एक्सपोर्ट की बात करें तो मारुति डिजायर की सितंबर 2026 में 8,430 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 3,523 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 4,907 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 139.29% की ग्रोथ मिली। हुंडई वरना की सितंबर 2026 में 6,596 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 6,082 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 514 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.46% की ग्रोथ मिली।
हुंडई ऑरा की सितंबर 2026 में 4,376 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 4,633 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 257 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 5.55% की डिग्रोथ मिली। फॉक्सवैगन वर्टूस की सितंबर 2026 में 3,653 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 2,515 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,138 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 45.25% की ग्रोथ मिली।
निसान सनी की सितंबर 2026 में 3,319 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 4,494 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,175 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 26.15% की डिग्रोथ मिली। होंडा सिटी की सितंबर 2026 में 1,057 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, सितंबर 2025 में 1,333 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 276 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.71% की डिग्रोथ मिली।
मारुति डिजायर का इंजन और माइलेज
डिजायर में 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 80bhp का पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 26.13 Kmpl और CNG का माइलेज 33.73 km/kg तक है। खास बात ये है कि अब इसके CNG वैरिएंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है।
मारुति डिजायर के फीचर्स
इसमें अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ LED हेडलाइट्स मिलते हैं। दूसरे फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसमें एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट और वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन मिलता है। इसमें रियर AC वेंट्स और सनरूफ भी दी है।
मारुति डिजायर की सेफ्टी
मारुति डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। वहीं, भारत NCAP में इसने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.31 लाख रुपए से 9.54 लाख रुपए के बीच हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें