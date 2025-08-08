Maruti Dzire Discount Rs 5,000 In August 2025 देश की नंबर-1 मारुति डिजायर पर मिल रहा ऐसा डिस्काउंट, जो नहीं मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा!, Auto Hindi News - Hindustan
देश की नंबर-1 मारुति डिजायर पर मिल रहा ऐसा डिस्काउंट, जो नहीं मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा!

डिजायर देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। ऐसे में कंपनी अगस्त में इस कार पर अपनी सभी कारों में सबसे कम डिस्काउंट दे रही है।ये अपने सेगमेंट की भी नंबर-1 कार है। बता दें कि नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमतें 6.84 लाख रुपए से 10.19 लाख रुपए तक हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:48 PM
कंपनियां डिस्काउंट के खेल में अब माहिर हो चुकी हैं। जिन कारों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है अक्सर उन कारों पर डिस्काउंट सबसे कम दिया जाता है। उसकी बड़ी वजह कि लोग उसे बिना डिस्काउंट के भी खरीद लेते हैं। इस महीने ऐसा ही गणित मारुति ने अपनी डिजायर के साथ लगाया है। दरअसल, डिजायर देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। ऐसे में कंपनी अगस्त में इस कार पर महज 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। ये अपने सेगमेंट की भी नंबर-1 कार है। बता दें कि नई डिजायर की एक्स-शोरूम कीमतें 6.84 लाख रुपए से 10.19 लाख रुपए तक हैं।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने उड़ा दिया गर्दा, इस महीने 7-सीटर अर्टिगा पर दे रही इतना डिस्काउंट

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! इस महीने स्विफ्ट को खरीदना ₹1.29 लाख सस्ता हुआ!

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

