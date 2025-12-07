Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Dzire Discount offer up to Rs 12,500 in December 2025, check all details
माइलेज 33KM, कीमत ₹6.25 लाख; देश की इस नंबर-1 कार पर आया साल का आखिरी बड़ा ऑफर

माइलेज 33KM, कीमत ₹6.25 लाख; देश की इस नंबर-1 कार पर आया साल का आखिरी बड़ा ऑफर

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में मारुति डिजायर पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। ग्राहक अभी इस पर पूरे 12,500 की बचत कर सकते हैं। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Dec 07, 2025 03:45 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिसंबर अपने साथ हमेशा साल के सबसे बड़े कार डिस्काउंट लेकर आता है और इस बार मारुति डिजायर (Maruti Dzire) भी इसी लिस्ट में शामिल है। अगर आप एक ऐसी सेडान की तलाश में हैं, जो भरोसेमंद हो, माइलेज दे, मेंटेनेंस सस्ती हो और फैमिली कार के रूप में फिट बैठे, तो ये महीना आपके लिए परफेक्ट है। जी हां, क्योंकि मारुति इस दिसंबर डिजायर (Dzire) पर पूरे 12,500 रुपये तक का ऑफर दे रही है। सबसे खास बात ये है कि डिस्काउंट सभी वैरिएंट्स पर समान रूप से उपलब्ध है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:हाइब्रिड कार बेचने में मारुति छूटी पीछे, इस कंपनी ने 82,848 कार बेच डालीं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 6 - 9.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan New MPV

Nissan New MPV

₹ 6 - 9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 5.98 - 8.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कितना मिल रहा डिस्काउंट?

मारुति डिजायर पर मिल रहे टोटल बेनिफिट की बात करें तो इस पर अभी 12,500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें 10,000 रुपये का डीलर-लेवल डिस्काउंट और 2,500 अतिरिक्त बेनिफिट्स शामिल हैं। इस पर कोई एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज स्कीम लागू नहीं है, यानी चाहे आप पेट्रोल वैरिएंट लें या AMT वैरिएंट, सभी पर एक जैसा फायदा मिलेगा।

मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत

मारुति डिजायर के एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 6.25 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट के लिए 9.31 लाख तक जाती है। इन कीमतों पर डिस्काउंट जोड़ें, तो डिजायर (Dzire) और भी वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है।

भारत की सबसे पसंदीदा सेडान?

मारुति डिजायर की लोकप्रियता लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है और इसकी बड़ी वजह जबरदस्त माइलेज (20+ kmpl) है। ये कार अब मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और कई गजब सेफ्टी फीचर्स से लैस है। इसमें बेहद स्मूद 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। इसमें आरामदायक राइड और बड़ा बूट स्पेस मिलता है। शहर की ड्राइव हो या लंबा हाइवे ट्रिप, डिजायर (Dzire) हमेशा एक परफेक्ट फैमिली सेडान साबित होती है।

ये भी पढ़ें:मनाली के पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती नजर आई नई मारुति ब्रेजा, डिजाइन से उठा पर्दा

कौन-सा वैरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी?

अगर बजट और फीचर्स का सही संतुलन चाहिए, तो VXi सबसे अच्छे वैल्यू वाला विकल्प है। जी हां, क्योंकि AMT चाहें तो VXi AMT एक स्मार्ट चॉइस बन सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Dzire

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।