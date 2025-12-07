माइलेज 33KM, कीमत ₹6.25 लाख; देश की इस नंबर-1 कार पर आया साल का आखिरी बड़ा ऑफर

संक्षेप: दिसंबर 2025 में मारुति डिजायर पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। ग्राहक अभी इस पर पूरे 12,500 की बचत कर सकते हैं। आइए इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Dec 07, 2025 03:45 pm IST

दिसंबर अपने साथ हमेशा साल के सबसे बड़े कार डिस्काउंट लेकर आता है और इस बार मारुति डिजायर (Maruti Dzire) भी इसी लिस्ट में शामिल है। अगर आप एक ऐसी सेडान की तलाश में हैं, जो भरोसेमंद हो, माइलेज दे, मेंटेनेंस सस्ती हो और फैमिली कार के रूप में फिट बैठे, तो ये महीना आपके लिए परफेक्ट है। जी हां, क्योंकि मारुति इस दिसंबर डिजायर (Dzire) पर पूरे 12,500 रुपये तक का ऑफर दे रही है। सबसे खास बात ये है कि डिस्काउंट सभी वैरिएंट्स पर समान रूप से उपलब्ध है।

कितना मिल रहा डिस्काउंट?

मारुति डिजायर पर मिल रहे टोटल बेनिफिट की बात करें तो इस पर अभी 12,500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें 10,000 रुपये का डीलर-लेवल डिस्काउंट और 2,500 अतिरिक्त बेनिफिट्स शामिल हैं। इस पर कोई एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज स्कीम लागू नहीं है, यानी चाहे आप पेट्रोल वैरिएंट लें या AMT वैरिएंट, सभी पर एक जैसा फायदा मिलेगा।

मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत

मारुति डिजायर के एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 6.25 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वैरिएंट के लिए 9.31 लाख तक जाती है। इन कीमतों पर डिस्काउंट जोड़ें, तो डिजायर (Dzire) और भी वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है।

भारत की सबसे पसंदीदा सेडान?

मारुति डिजायर की लोकप्रियता लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है और इसकी बड़ी वजह जबरदस्त माइलेज (20+ kmpl) है। ये कार अब मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और कई गजब सेफ्टी फीचर्स से लैस है। इसमें बेहद स्मूद 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। इसमें आरामदायक राइड और बड़ा बूट स्पेस मिलता है। शहर की ड्राइव हो या लंबा हाइवे ट्रिप, डिजायर (Dzire) हमेशा एक परफेक्ट फैमिली सेडान साबित होती है।

कौन-सा वैरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी?