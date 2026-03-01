₹6.25 लाख कीमत, 33KM का माइलेज; बन गई देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार
भारतीय कार बाजार में फरवरी 2026 का महीना सेडान सेगमेंट के लिए खास रहा। एंट्री-लेवल सेडान मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए 19,326 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इतना ही नहीं डिजायर (Dzire) सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान ही नहीं बनी, बल्कि पूरे देश में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सेडान सेगमेंट की नंबर-1
SUV के बढ़ते ट्रेंड के बावजूद डिजायर (Dzire) ने दिखा दिया कि सेडान की मांग अभी खत्म नहीं हुई है। 19,326 यूनिट्स की बिक्री यह बताती है कि फैमिली कार के तौर पर डिजायर (Dzire) अब भी पहली पसंद है। टैक्सी और फ्लीट सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनी हुई है। माइलेज और कम मेंटेनेंस का भरोसा कायम है।
क्यों बिकती है इतनी ज्यादा डिजायर?
1- शानदार माइलेज
मारुति सुजुकी (Maruti) की कारें हमेशा माइलेज के लिए जानी जाती हैं और डिजायर (Dzire) भी इसमें आगे है।
2- किफायती कीमत
मारुति सुजुकी डिजायर (Dzire) बजट में प्रीमियम लुक और आरामदायक केबिन मिलना इसे खास बनाता है।
3- भरोसेमंद इंजन
मारुति सुजुकी डिजायर (Dzire) लो मेंटेनेंस कॉस्ट और मजबूत सर्विस नेटवर्क ग्राहकों का भरोसा बढ़ाते हैं।
4- फैमिली + कमर्शियल दोनों के लिए फिट
मारुति सुजुकी डिजायर (Dzire) का बड़ा बूट स्पेस और आरामदायक रियर सीट इसे लंबी दूरी के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं।
SUV के दौर में भी सेडान की वापसी?
पिछले कुछ सालों से SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन Dzire की यह सफलता दिखाती है कि सही कीमत और बेहतर माइलेज के साथ सेडान अभी भी मजबूत खिलाड़ी हैं। फरवरी 2026 में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनना आसान नहीं, यह सीधे तौर पर ग्राहकों के भरोसे का संकेत है।
19,326 यूनिट्स की बिक्री के साथ डिजायर (Dzire) ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भारत की सबसे भरोसेमंद फैमिली सेडान में से एक है। अगर आने वाले महीनों में भी यही रफ्तार बनी रही, तो डिजायर (Dzire) नंबर-1 की दौड़ में भी शामिल हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
