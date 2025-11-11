लोगों ने इस कार को फिर बनाया देश की नंबर-1 सेडान, माइलेज 33 KM, कीमत ₹6.25 लाख; अक्टूबर में 20,000 यूनिट से ज्यादा सेल

संक्षेप: लोगों ने एक बार फिर से मारुति डिजायर को देश की नंबर-1 सेडान बनाया है। अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में ये कार दूसरे पायदान पर रही। सीएनजी पर इसका माइलेज 33 KM से ज्यादा है और इसकी कीमत 6.25 लाख से शुरू होती है। अक्टूबर में इसकी 20,000 यूनिट से ज्यादा सेलिंग थी।

Tue, 11 Nov 2025 11:58 AM

मारुति डिजायर की डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। ये कार एक बार फिर से देश की नंबर-1 सेडान बनकर उभरी है। अक्टूबर 2025 में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर के सामने क्रेटा, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो जैसे मॉडल भी पीछे नजर आए। हालांकि, ये नंबर-1 टाटा नेक्सन SUV से नीचे पायदान पर रही। न्यू मॉडल आने के बाद से डिजायर की सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। नए जीएसटी के बाद इस कार की एक्स-शोरूम कीमतें 6.25 लाख से शुरू होती हैं। वहीं, ये कंपनी की पहली ऐसी कार है, जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट

क्रम टॉप 10 कारें अक्टूबर 2025 बिक्री अक्टूबर 2024 बिक्री अंतर साल-दर-साल वृद्धि (%) अक्टूबर 2025 मार्केट शेयर (%) 1 नेक्सन / ईवी 22,083 14,759 7,324 49.62 11.97 2 डिज़ायर 20,791 12,698 8,093 63.73 11.27 3 अर्टिगा 20,087 18,785 1,302 6.93 10.89 4 वैगनआर 18,970 13,922 5,048 36.26 10.29 5 क्रेटा / ईवी 18,381 17,497 884 5.05 9.97 6 स्कॉर्पियो / एन 17,880 15,677 2,203 14.05 9.70 7 फ्रॉन्क्स 17,003 16,419 584 3.56 9.22 8 बलेनो 16,873 16,082 791 4.92 9.15 9 पंच / ईवी 16,810 15,740 1,070 6.80 9.12 10 स्विफ्ट 15,542 17,539 -1,997 -11.39 8.43 कुल - 1,84,420 1,59,118 25,302 15.90 100.00

मारुति डिजायर (Maruti Dzire) बनी नंबर-1 सेडान

ऊपर चार्ट में देखने से पता चलता है कि अक्टूबर 2025 में मारुति डिजायर (Maruti Dzire) देश की नंबर-1 सेडान रही। हालांकि, नेक्सन ने इसे दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। मारुति डिजायर की बिक्री 20,791 यूनिट रही और इसकी बिक्री में 63.7% की ग्रोथ दर्ज की गई। बता दें कि पिछले महीने टॉप-10 में से 6 कारें सिर्फ मारुति सुजुकी की रहीं।

इंजन पावरट्रेन

मारुति डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा।

मारुति डिजायर के खास फीचर्स

नई मारुति डिजायर में हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स दी गई हैं। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसके इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। इसमें एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन मिलती है।