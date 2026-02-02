फिर नंबर-1 बनी ₹6.25 लाख की ये कार, 33 किमी. से ज्यादा माइलेज; इसके आगे पंच, क्रेटा, अर्टिगा भी नतमस्तक

संक्षेप: मारुति डिजायर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। ये कार सेडान सेगमेंट में नंबर-1 और टॉप-10 कारों की लिस्ट में नंबर-2 रही।इसकी कीमत 6.25 लाख और माइलेज 33 किमी. से ज्यादा है। इसके आगे पंच, क्रेटा, अर्टिगा भी नतमस्तक हो गई है।

Feb 02, 2026 09:48 pm IST

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए डिजायर (Dzire) हमेशा ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। खासकर सेडान सेगमेंट में इसके आस-पास भी कोई नहीं है। अपने सेगमेंट में इसकी जितनी यूनिट बिक रही हैं, बाकी सारे मॉडल मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते। मारुति डिजायर साल 2025 में देश की नंबर-1 कार थी। इसने जनवरी 2026 में भी अपनी धाक जमाई। ये पिछले महीने नंबर-1 सेडान कार रही। डिजायर की कामयाबी के पीछे इसके CNG मॉडल का भी अहम रोल रहा है। जनवरी 2026 के दौरान इसकी 19,629 यूनिट बिकीं। इसकी कीमत 6.25 लाख और माइलेज 33 किमी. से ज्यादा है।

भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

क्रमांक टॉप-10 कारें जनवरी 2026 बिक्री (यूनिट) जनवरी 2025 बिक्री (यूनिट) 1 नेक्सन / EV 23,365 15,397 2 डिजायर 19,629 15,383 3 पंच / EV 19,257 16,231 4 क्रेटा / EV 17,921 18,522 5 अर्टिगा 17,892 14,248 6 स्विफ्ट 17,806 17,081 7 ब्रेजा 17,486 14,747 8 बलेनो 16,782 19,965 9 स्कॉर्पियो / N 15,542 15,442 10 विक्टोरिस 15,240 0 — कुल बिक्री 1,80,920 1,47,016

मारुति डिजायर की खासियत

नई मारुति डिजायर अपने फ्रंट बंपर, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स के साथ सबसे अलग दिखती है। इसमें एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप मिल जाते हैं। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स



मारुति डिजायर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है।

सेफ्टी फीचर्स

न्यू मारुति डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है, जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। मारुति सुजुकी ने इसमें रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

इंजन पावरट्रेन