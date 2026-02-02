Hindustan Hindi News
फिर नंबर-1 बनी ₹6.25 लाख की ये कार, 33 किमी. से ज्यादा माइलेज; इसके आगे पंच, क्रेटा, अर्टिगा भी नतमस्तक

फिर नंबर-1 बनी ₹6.25 लाख की ये कार, 33 किमी. से ज्यादा माइलेज; इसके आगे पंच, क्रेटा, अर्टिगा भी नतमस्तक

संक्षेप:

मारुति डिजायर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। ये कार सेडान सेगमेंट में नंबर-1 और टॉप-10 कारों की लिस्ट में नंबर-2 रही।इसकी कीमत 6.25 लाख और माइलेज 33 किमी. से ज्यादा है। इसके आगे पंच, क्रेटा, अर्टिगा भी नतमस्तक हो गई है।

Feb 02, 2026 09:48 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए डिजायर (Dzire) हमेशा ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। खासकर सेडान सेगमेंट में इसके आस-पास भी कोई नहीं है। अपने सेगमेंट में इसकी जितनी यूनिट बिक रही हैं, बाकी सारे मॉडल मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते। मारुति डिजायर साल 2025 में देश की नंबर-1 कार थी। इसने जनवरी 2026 में भी अपनी धाक जमाई। ये पिछले महीने नंबर-1 सेडान कार रही। डिजायर की कामयाबी के पीछे इसके CNG मॉडल का भी अहम रोल रहा है। जनवरी 2026 के दौरान इसकी 19,629 यूनिट बिकीं। इसकी कीमत 6.25 लाख और माइलेज 33 किमी. से ज्यादा है।

भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

क्रमांकटॉप-10 कारेंजनवरी 2026 बिक्री (यूनिट)जनवरी 2025 बिक्री (यूनिट)
1नेक्सन / EV23,36515,397
2डिजायर19,62915,383
3पंच / EV19,25716,231
4क्रेटा / EV17,92118,522
5अर्टिगा17,89214,248
6स्विफ्ट17,80617,081
7ब्रेजा17,48614,747
8बलेनो16,78219,965
9स्कॉर्पियो / N15,54215,442
10विक्टोरिस15,2400
कुल बिक्री1,80,9201,47,016

मारुति डिजायर की खासियत

नई मारुति डिजायर अपने फ्रंट बंपर, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स के साथ सबसे अलग दिखती है। इसमें एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप मिल जाते हैं। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स

मारुति डिजायर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ आती है।

सेफ्टी फीचर्स

न्यू मारुति डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है, जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। मारुति सुजुकी ने इसमें रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

इंजन पावरट्रेन

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
