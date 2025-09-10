सेडान है तो क्या? क्रेटा, बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट से ज्यादा बिक रही ये कार; 5-स्टार रेटिंग, कीमत ₹ 6.84 लाख
मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।
मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर के सामने क्रेटा, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो जैसे मॉडल भी पीछे नजर आए। ये नंबर-1 अर्टिगा से नीचे रही। नया मॉडल आने के बाद से डिजायर के सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.84 लाख रुपए से 10.19 लाख रुपए तक हैं। वहीं, ये कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।
|टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
|मॉडल
|यूनिट
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|मारुति डिजायर
|16,509
|हुंडई क्रेटा
|15,924
|मारुति वैगनआर
|14,552
|टाटा नेक्सन
|14,004
|मारुति ब्रेजा
|13,620
|मारुति बलेनो
|12,549
|मारुति फ्रोंक्स
|12,422
|मारुति स्विफ्ट
|12,385
|मारुति ईको
|10,785
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.84 - 10.19 लाख
Honda Amaze
₹ 8.1 - 11.2 लाख
Hyundai Aura
₹ 6.54 - 9.11 लाख
Tata Tigor
₹ 6 - 9.5 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।
डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।