सेडान है तो क्या? क्रेटा, बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट से ज्यादा बिक रही ये कार; 5-स्टार रेटिंग, कीमत ₹ 6.84 लाख

मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर के सामने क्रेटा, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो जैसे मॉडल भी पीछे नजर आए। ये नंबर-1 अर्टिगा से नीचे रही। नया मॉडल आने के बाद से डिजायर के सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.84 लाख रुपए से 10.19 लाख रुपए तक हैं। वहीं, ये कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025 मॉडल यूनिट मारुति अर्टिगा 18,445 मारुति डिजायर 16,509 हुंडई क्रेटा 15,924 मारुति वैगनआर 14,552 टाटा नेक्सन 14,004 मारुति ब्रेजा 13,620 मारुति बलेनो 12,549 मारुति फ्रोंक्स 12,422 मारुति स्विफ्ट 12,385 मारुति ईको 10,785

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।