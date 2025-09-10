Maruti Dzire Best Selling Sedan in August 2025 सेडान है तो क्या? क्रेटा, बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट से ज्यादा बिक रही ये कार; 5-स्टार रेटिंग, कीमत ₹ 6.84 लाख, Auto Hindi News - Hindustan
सेडान है तो क्या? क्रेटा, बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट से ज्यादा बिक रही ये कार; 5-स्टार रेटिंग, कीमत ₹ 6.84 लाख

मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:01 PM
मारुति डिजायर का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कार ने देश के अंदर सेडान की कम सेल के मिथ को भी तोड़ दिया है। अगस्त में भी इस कार की बिक्री ने कई पॉपुलर मॉडल को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, पिछले महीने ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। डिजायर के सामने क्रेटा, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो जैसे मॉडल भी पीछे नजर आए। ये नंबर-1 अर्टिगा से नीचे रही। नया मॉडल आने के बाद से डिजायर के सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिला है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.84 लाख रुपए से 10.19 लाख रुपए तक हैं। वहीं, ये कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
मॉडलयूनिट
मारुति अर्टिगा18,445
मारुति डिजायर16,509
हुंडई क्रेटा15,924
मारुति वैगनआर14,552
टाटा नेक्सन14,004
मारुति ब्रेजा13,620
मारुति बलेनो12,549
मारुति फ्रोंक्स12,422
मारुति स्विफ्ट12,385
मारुति ईको10,785

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹9.11 लाख की इस 7-सीटर ने क्रेटा, वैगनआर, डिजायर का दबदबा किया खत्म

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पुराना 50% टैक्स, स्कोडा की इस कार पर अब सिर्फ इतना GST लगेगा

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

