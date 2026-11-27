मारुति की इस CNG कार पर टूट पड़े ग्राहक, 36KM+ माइलेज और कीमत ₹7.33 लाख; 5-स्टार सेफ्टी से लैस
अपने कॉम्पटीटर्स की तुलना में इसकी सेल करीब 50% ज्यादा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें डिजायर के साथ हुंडई ऑरा, टाटा एरिस और टाटा टिगोर के नाम शामिल रहे।
देश के अंदर जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है उसमें मारुति डिजायर का एक तरफ दबदबा है। ये अपने सेगमेंट के साथ देश की भी दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार है। अपने कॉम्पटीटर्स की तुलना में इसकी सेल करीब 50% ज्यादा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें डिजायर के साथ हुंडई ऑरा, टाटा एरिस और टाटा टिगोर के नाम शामिल रहे। हालांकि, टाटा टिगोर को कंपनी एरिस के साथ रिप्लेस कर चुकी है। फिर भी डीलर्स बचे स्टॉक को बेच रहे हैं। बता दें डिजायर CNG से 36.47 km/kg का माइलेज देती है। वहीं, BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,32,300 रुपए है।
|बेस्ट सेलिंग CNG सेडान मॉडल अक्टूबर 2026
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति डिजायर
|12,695
|13,594
|-7%
|2
|हुंडई ऑरा
|6,990
|5,362
|30%
|3
|टाटा एरिस
|2,268
|0
|–
|4
|टाटा टिगोर
|65
|332
|-80%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.34 - 9.64 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.99 - 10.98 लाख
Honda Amaze
₹ 7.65 - 10 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.67 लाख
Tata Aeris
₹ 5.29 - 9.74 लाख
बेस्ट सेलिंग CNG सेडान मॉडल की बात करें तो मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 12,695 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,594 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की डिग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं। टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 65 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की डिग्रोथ मिली।
36.47 km/kg का दमदार माइलेज
डिजायर में 1197cc का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। CNG में भी 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है। इसमें 55 लीटर का CNG सिलेंडर मिलता है।
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस
डिजायर में एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।
डिजायर खरीदना महंगा हुआ
मारुति ने डिजायर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके 1.2 लीटर CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपए या 1.17% तक की बढ़ोतरी की है। 1.2 लीटर CNG-मैनुअल वैरिएंट की कीमत में 2,400 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी डिजायर CNG की एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Tour S
|Rs. 7,24,800
|Rs. 7,32,300
|Rs. 7,500
|1.03%
|VXI
|Rs. 8,18,100
|Rs. 8,21,100
|Rs. 3,000
|0.37%
|ZXI
|Rs. 9,18,700
|Rs. 9,21,100
|Rs. 2,400
|0.26%
|1.2L CNG ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VXI
|Rs. 8,53,100
|Rs. 8,63,100
|Rs. 10,000
|1.17%
|ZXI
|Rs. 9,53,700
|Rs. 9,63,700
|Rs. 10,000
|1.05%
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें