अपने कॉम्पटीटर्स की तुलना में इसकी सेल करीब 50% ज्यादा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें डिजायर के साथ हुंडई ऑरा, टाटा एरिस और टाटा टिगोर के नाम शामिल रहे।

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Maruti Suzuki Dzire

देश के अंदर जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है उसमें मारुति डिजायर का एक तरफ दबदबा है। ये अपने सेगमेंट के साथ देश की भी दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार है। अपने कॉम्पटीटर्स की तुलना में इसकी सेल करीब 50% ज्यादा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में जिन CNG सेडान को सबसे ज्यादा खरीदा गया उसमें डिजायर के साथ हुंडई ऑरा, टाटा एरिस और टाटा टिगोर के नाम शामिल रहे। हालांकि, टाटा टिगोर को कंपनी एरिस के साथ रिप्लेस कर चुकी है। फिर भी डीलर्स बचे स्टॉक को बेच रहे हैं। बता दें डिजायर CNG से 36.47 km/kg का माइलेज देती है। वहीं, BNCAP और GNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,32,300 रुपए है।

बेस्ट सेलिंग CNG सेडान मॉडल अक्टूबर 2026 नं मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति डिजायर 12,695 13,594 -7% 2 हुंडई ऑरा 6,990 5,362 30% 3 टाटा एरिस 2,268 0 – 4 टाटा टिगोर 65 332 -80%

बेस्ट सेलिंग CNG सेडान मॉडल की बात करें तो मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 12,695 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,594 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की डिग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की अक्टूबर 2026 में 6,990 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,362 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। टाटा एरिस की अक्टूबर 2026 में 2,268 यूनिट बिकीं। टाटा टिगोर की अक्टूबर 2026 में 65 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 332 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की डिग्रोथ मिली।

36.47 km/kg का दमदार माइलेज

डिजायर में 1197cc का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड पर 82.93 PS का मैक्सिमम पावर और 112.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG मोड पर इसका मैक्सिमम पावर 69.75 PS और मैक्सिमम टॉर्क 101.8 Nm हो जाता है। CNG में भी 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक CNG से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 36.47 km/kg तक है। इसमें 55 लीटर का CNG सिलेंडर मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से लैस

डिजायर में एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स दिए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

डिजायर खरीदना महंगा हुआ

मारुति ने डिजायर की कीमतों में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसके 1.2 लीटर CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपए या 1.17% तक की बढ़ोतरी की है। 1.2 लीटर CNG-मैनुअल वैरिएंट की कीमत में 2,400 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अब डिजायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें 6.34 लाख रुपए से 9.64 लाख रुपए के बीच हो गई हैं।