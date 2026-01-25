33Km का माइलेज और कीमत ₹6.25 लाख, ये है देश की नंबर-1 CNG सेडान; FY25 में 89015 यूनिट बिकीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया के लिए डिजायर हमेशा ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। खासकर सेडान सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है. अपने सेगमेंट में इसकी जितनी यूनिट बिक रही हैं, बाकी सारे मॉडल मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते। वैसे, डिजायर साल 2025 में भी देश की नंबर-1 कार बनकर सामने आई है।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए डिजायर हमेशा ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। खासकर सेडान सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है. अपने सेगमेंट में इसकी जितनी यूनिट बिक रही हैं, बाकी सारे मॉडल मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाते। वैसे, डिजायर साल 2025 में भी देश की नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। डिजायर की कामयाबी के पीछे इसके CNG मॉडल का भी अहम रोल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान इसकी 89,015 यूनिट बिकीं। बता दें कि इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33Km से भी ज्यादा है।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफीट फीचर्स दिए हैं।