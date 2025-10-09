Maruti Dzire Becomes Best Selling Sedan In September 2025 अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ी ये कार, सितंबर में एक बार फिर बनी नंबर-1; लोग इसे नाम से ही खरीद रहे, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Dzire Becomes Best Selling Sedan In September 2025

अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ी ये कार, सितंबर में एक बार फिर बनी नंबर-1; लोग इसे नाम से ही खरीद रहे

मारुति डिजायर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दरअसल, सेडान सेगमेंट में इसका दबदबा सालों से बना है। पिछले महीने यानी सितंबर में ऐसा ही देखने को मिला। पिछले 2-3 महीने से देश की नंबर-1 कार बनने वाली डिजायर अब नंबर-2 पर आ गई। हालांकि, इसकी सालाना डिमांड में 85% की ग्रोथ देखने को मिली।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 02:45 PM
मारुति डिजायर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दरअसल, सेडान सेगमेंट में इसका दबदबा सालों से बना हुआ है। पिछले महीने यानी सितंबर में ऐसा ही देखने को मिला। पिछले 2-3 महीने से देश की नंबर-1 कार बनने वाली डिजायर अब नंबर-2 पर आ गई। हालांकि, इसकी सालाना डिमांड में 85% की दमदार ग्रोथ देखने को मिली। ये मारुति की अकेली ऐसी कार रही जिसकी 20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। नए GST 2.0 से इसकी कीमत में टैक्स की बड़ी कटौती हुई है, तो इसे खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इसके बेस वैरिएंट LXI की पुरानी कीमत 6,83,999 रुपए थी, जो अब घटकर 6,25,600 रुपए हो गई है। यानी इसके 58,399 रुपए की कटौती हुई है। चलिए पिछले महीने की टॉप-10 कारों को देखते हैं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
टाटा नेक्सन22,57311,47097%
मारुति डिजायर20,03810,85385%
हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
टाटा पंच15,89113,71116%
मारुति स्विफ्ट15,54716,241-4%
मारुति वैगनआर15,38813,33915%
मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
मारुति बलेनो13,17314,292-8%
मारुति अर्टिगा12,11517,441-31%

ये भी पढ़ें:वैगनआर और बलेनो हाथ मलती रह गईं, नंबर-1 का ताज इस कार के सिर सजा

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा की निकल गई हेकड़ी! फाइनली इस 7-सीटर ने नंबर-1 की पोजीशन हथिया ली

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

मारुति डिजायर की GST 2.0 के बाद की नई कीमतें

मारुति डिजायर वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 6,83,999-Rs. 58,399Rs. 6,25,600-8.54%
VXIRs. 7,84,000-Rs. 66,900Rs. 7,17,100-8.53%
ZXIRs. 8,94,000-Rs. 76,300Rs. 8,17,700-8.53%
ZXI PlusRs. 9,69,000-Rs. 82,700Rs. 8,86,300-8.53%
1.2L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 8,34,000-Rs. 71,900Rs. 7,62,100-8.62%
ZXIRs. 9,44,000-Rs. 81,300Rs. 8,62,700-8.61%
ZXI PlusRs. 10,19,000-Rs. 87,700Rs. 9,31,300-8.61%
1.2L CNG-Manual
VXIRs. 8,79,000-Rs. 75,900Rs. 8,03,100-8.63%
ZXIRs. 9,89,000-Rs. 85,300Rs. 9,03,700-8.62%


