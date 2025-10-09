अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ी ये कार, सितंबर में एक बार फिर बनी नंबर-1; लोग इसे नाम से ही खरीद रहे

मारुति डिजायर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दरअसल, सेडान सेगमेंट में इसका दबदबा सालों से बना है। पिछले महीने यानी सितंबर में ऐसा ही देखने को मिला। पिछले 2-3 महीने से देश की नंबर-1 कार बनने वाली डिजायर अब नंबर-2 पर आ गई। हालांकि, इसकी सालाना डिमांड में 85% की ग्रोथ देखने को मिली।

मारुति डिजायर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दरअसल, सेडान सेगमेंट में इसका दबदबा सालों से बना हुआ है। पिछले महीने यानी सितंबर में ऐसा ही देखने को मिला। पिछले 2-3 महीने से देश की नंबर-1 कार बनने वाली डिजायर अब नंबर-2 पर आ गई। हालांकि, इसकी सालाना डिमांड में 85% की दमदार ग्रोथ देखने को मिली। ये मारुति की अकेली ऐसी कार रही जिसकी 20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। नए GST 2.0 से इसकी कीमत में टैक्स की बड़ी कटौती हुई है, तो इसे खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इसके बेस वैरिएंट LXI की पुरानी कीमत 6,83,999 रुपए थी, जो अब घटकर 6,25,600 रुपए हो गई है। यानी इसके 58,399 रुपए की कटौती हुई है। चलिए पिछले महीने की टॉप-10 कारों को देखते हैं।

टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025 मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 YoY ग्रोथ % टाटा नेक्सन 22,573 11,470 97% मारुति डिजायर 20,038 10,853 85% हुंडई क्रेटा 18,861 15,902 19% महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,372 14,438 27% टाटा पंच 15,891 13,711 16% मारुति स्विफ्ट 15,547 16,241 -4% मारुति वैगनआर 15,388 13,339 15% मारुति फ्रोंक्स 13,767 13,874 -1% मारुति बलेनो 13,173 14,292 -8% मारुति अर्टिगा 12,115 17,441 -31%

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।

मारुति डिजायर की GST 2.0 के बाद की नई कीमतें