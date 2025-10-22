6 महीने में 1 लाख घरों तक पहुंचने वाली एकमात्र कार; इसके सामने क्रेटा, नेक्सन के साथ वैगनआर भी फेल!

संक्षेप: हुंडई क्रेटा 99 हजार यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर बनी है। जबकि नेक्सन भी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है। खास बात ये है कि मारुति वैगनआर का जादू थोड़ा फीका रहा है। वहीं, स्विफ्ट और बलेनो जैसे मॉडल तो काफी दूर रह गए। चलिए एक बार FY26 के 6 महीने के दौरान के टॉप-3 मॉडल को देखते हैं।

मारुति सुजुकी डिजायर का बाजार में ऐसा जादू चल रहा है कि उसके सामने दूसरे सभी मॉडल फीक पड़ गए हैं। कहने को डिजायर एक सेडान है, फिर भी वो ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने के दौरान यानी अप्रैल से सितंबर 2025 तक ये देश की एकमात्र ऐसी कार रही है जिसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। दूसरी तरफ, हुंडई क्रेटा 99 हजार यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर बनी है। जबकि नेक्सन भी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है। खास बात ये है कि मारुति वैगनआर का जादू थोड़ा फीका रहा है। वहीं, स्विफ्ट और बलेनो जैसे मॉडल तो काफी दूर रह गए। चलिए एक बार FY26 के 6 महीने के दौरान के टॉप-3 मॉडल को देखते हैं।

FY26 (अप्रैल से सितंबर) की टॉप-3 कार मॉडल डिजायर क्रेटा नेक्सन अप्रैल 16,996 17,016 15,457 मई 18,084 14,860 13,096 जून 15,484 15,786 11,602 जुलाई 20,895 16,898 12,825 अगस्त 16,509 15,924 14,004 सितंबर 20,038 18,861 22,573 टोटल 108,006 99,345 89,557

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।