6 महीने में 1 लाख घरों तक पहुंचने वाली एकमात्र कार; इसके सामने क्रेटा, नेक्सन के साथ वैगनआर भी फेल!

6 महीने में 1 लाख घरों तक पहुंचने वाली एकमात्र कार; इसके सामने क्रेटा, नेक्सन के साथ वैगनआर भी फेल!

संक्षेप: हुंडई क्रेटा 99 हजार यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर बनी है। जबकि नेक्सन भी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है। खास बात ये है कि मारुति वैगनआर का जादू थोड़ा फीका रहा है। वहीं, स्विफ्ट और बलेनो जैसे मॉडल तो काफी दूर रह गए। चलिए एक बार FY26 के 6 महीने के दौरान के टॉप-3 मॉडल को देखते हैं।

Wed, 22 Oct 2025 07:08 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी डिजायर का बाजार में ऐसा जादू चल रहा है कि उसके सामने दूसरे सभी मॉडल फीक पड़ गए हैं। कहने को डिजायर एक सेडान है, फिर भी वो ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने के दौरान यानी अप्रैल से सितंबर 2025 तक ये देश की एकमात्र ऐसी कार रही है जिसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। दूसरी तरफ, हुंडई क्रेटा 99 हजार यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर बनी है। जबकि नेक्सन भी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है। खास बात ये है कि मारुति वैगनआर का जादू थोड़ा फीका रहा है। वहीं, स्विफ्ट और बलेनो जैसे मॉडल तो काफी दूर रह गए। चलिए एक बार FY26 के 6 महीने के दौरान के टॉप-3 मॉडल को देखते हैं।

FY26 (अप्रैल से सितंबर) की टॉप-3 कार
मॉडलडिजायरक्रेटानेक्सन
अप्रैल16,99617,01615,457
मई18,08414,86013,096
जून15,48415,78611,602
जुलाई20,89516,89812,825
अगस्त16,50915,92414,004
सितंबर20,03818,86122,573
टोटल108,00699,34589,557

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:देश में धड़ल्ले से बिक रही ये 5 SUV, लेकिन इनके बेस मॉडल में नहीं मिलते 6 एयरबैग

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:अब आसानी से नहीं मिलेगी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, कारों में ये फीचर देना जरूरी होगा

नई डिजायर में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। न्यू डिजायर कंपनी की पहली ऐसी कार भी है जिसे ग्लोबल NCAP में सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki अन्य..

